Географический диктант состоится, несмотря на ухудшение эпидобстановки в Челябинской области

Организаторы предусмотрели возможность проведения акции дистанционно.

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Несмотря на пандемию и ухудшение эпидемиологической обстановки, Географический диктант — 2020 состоится. Очные площадки смогут провести акцию в дистанционном формате, а участники — написать диктант, не выходя из дома. Об этом «Первому областному» рассказали организаторы события.



Сейчас на сайте Географического диктанта идёт регистрация площадок акции. Она продлится до 10 ноября. В связи с ситуацией с коронавирусом Русское географическое общество даст возможность поменять формат события. Для этого организаторам необходимо будет установить специальную галочку в свойствах площадки.

«После 23 ноября для площадок, выбравших дистанционный способ организации Диктанта, в личном кабинете будет доступна индивидуальная ссылка для проведения акции в режиме онлайн. Эту ссылку организатор площадки предоставит участникам, прошедшим предварительную регистрацию на данной площадке. По ссылке участники Диктанта смогут заполнить индивидуальную анкету, получат видео с приветственным словом ведущего акции, небольшой виртуальной викториной и объяснением правил, видеопрезентацию с заданиями Диктанта, озвученными известными телеведущими, актерами и дикторами, а также бланк для ответов. Таким образом, мы постараемся сделать так, чтобы онлайн-формат не испортил впечатление от акции тем, кто хочет сдавать Диктант традиционным способом», — сообщили «Первому областному» организаторы Географического диктанта.

Дистанционный диктант площадки смогут провести 29 ноября с 12 до 13 часов по местному времени. После прохождения участники получат индивидуальный номер, по которому затем смогут узнать свой результат.

Отметим, Географический диктант проходит с 2015 года. В прошлом году его участниками стали более 420 000 человек.