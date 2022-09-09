Алексей Текслер после осмотра сквера у ДС «Юность» распорядился усилить контроль за качеством саженцев

Губернатора удивили засохшие вскоре после посадки липы в центре Челябинска

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев пообещал губернатору Алексею Текслеру усилить контроль за подрядчиками по озеленению. На подконтрольной главе района территории, в сквере у дворца спорта «Юность» буквально за неделю засохли свежепосаженные липы.



Напомним, 9 сентября Алексей Текслер осмотрел ряд объектов благоустройства в Челябинске, от первого дома с утепленным фасадом до будущей пешеходной зоны на северо-западе города.

Сквером у ДС «Юность» Алексей Текслер в целом остался доволен. Как сообщало Первое областное информагентство, на территории бывшего автовокзала, в считанные месяцы смонтировали тренажеры, установили фонари и множество малых архитектурных форм, от скамеек до качелей, подготовили землю под озеленение, готовятся построить амфитеатр, а недавно смонтировали памп-трек. Но вот с озеленением не сложилось.

Виктор Ереклинцев объяснил губернатору, что подрядчик поставил саженцы с обрезанными корнями, то есть фактически нежизнеспособные. На резонный вопрос о том, почему высадку деревьев не проконтролировали соответствующие органы, тот же стройнадзор, глава района объяснил: саженцы привезли вечером в воскресенье, быстро вкопали и утром предъявили работу по факту.

Трагедии не случилось, теперь подрядчик в соответствии с гарантийными обязательствами обязан заменить неприжившиеся ростки. Однако Алексей Текслер дал поручение усилить контроль над «озеленителями».

Кроме того, губернатора смутил смонтированный на этой неделе памп-трек, волнообразная трасса для роллеров и других любителей колесного экстрима. Глава неосторожно заявил, что сооружение будет использоваться круглогодично. Губернатор усомнился в зимней активности роллеров и тем более школьников на самокатах и посоветовал Виктору Ереклинцеву проконсультироваться со специалистами - чтобы по весне не пришлось ремонтировать только что уложенный памп-трек.

«Город меняется к лучшему, становится комфортнее и уютнее. Речь не только про благоустройство, а в целом про комплексные изменения. Мы сегодня смотрели новые фасады: это тепло, уют, комфорт и в целом вклад в развитие города, его внешний облик. Появляется современный общественный транспорт. Озеленение, спортивные объекты, объекты культуры. Отдельный блок работы — наши набережные и скверы. Многое предстоит сделать, но вся команда, которая работает над этой задачей, сосредоточена. Уже сейчас обсуждаем планы на следующий год. Центральная часть города будет меняться, расширяться пешеходные зоны. Планов много, и администрация города активно в этом принимает участие», — подвел Алексей Текслер итоги объезда.

