Челябинцам перед длинными выходными напомнили телефоны экстренных служб

Публикуем актуальные номера телефонов

В длинные новогодние праздники всякое может случиться. И хорошо, если все необходимые номера служб под рукой. В администрации Челябинска напомнили, куда звонить, если возникли проблемы с водой, газом, электричеством, вывозом мусора.

Отключили воду, стали холодными батареи или засорился унитаз? Обращайтесь в следующие службы:

АО «УСТЭК-Челябинск» — 246-40-00, 246-53-52, 246-53-53;

МУП «ПОВВ» — 214-00-14;

МУП ЧКТС — 723-01-87.

Барахлит электричество — звоните в Челябинские городские электрические сети по номерам 742-29-03 и 267-81-85. Также в каждом районе дежурит диспетчер:

Советский район — 237-18-10;

Центральный и Калининский районы — 741-36-90;

Тракторозаводский район — 775-16-75;

Курчатовский и Металлургический районы — 741-04-15;

Ленинский район — 256-07-12.

Возникли проблемы с газом — звоните сюда:

АО «Челябинскгоргаз» — 04, 260-96-50, 260-93-36;

ООО «Газэнергосервис» — 214-30-03, 724-33-03.

Мусорные контейнеры переполнены? Сообщите в ООО «Центр коммунального сервиса» по телефону 200-33-83.

Также в каждом районе будет работать диспетчерская служба:

Калининский район — 729-94-10;

Курчатовский район — 741-45-48;

Ленинский район — 256-23-05;

Советский район — 237-26-33;

Тракторозаводский район — 775-30-39;

Центральный район — 263-30-04;

Металлургический район — 723-04-06, доб. 164.

Если вдруг отравились, замкнуло проводку или кто-то нарушает закон о тишине — звоните в экстренные службы:

Единая дежурно-диспетчерская служба — 112;

пожарная служба — 101;

полиция — 102;

скорая помощь — 103.

По вопросам не чищенных от снега дорог или сугробов на остановках общественного транспорта можно обратиться в комитет дорожного хозяйства города Челябинска по номеру 727-05-14. А если кучи снега во дворах — в свою управляющую компанию. Ранее вице-мэр Челябинска Дмитрий Агеев сообщал, что всем «управляйкам» объявлено предостережение и снежных куч нигде быть не должно.

Диспетчер управления ЖКХ Челябинска также будет работать в праздники. При возникновении вопросов можно позвонить по номеру 263-21-21.

В мэрии напомнили, что своевременный звонок поможет вовремя устранить неисправность или предотвратить опасность.