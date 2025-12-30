В длинные новогодние праздники всякое может случиться. И хорошо, если все необходимые номера служб под рукой. В администрации Челябинска напомнили, куда звонить, если возникли проблемы с водой, газом, электричеством, вывозом мусора.
Отключили воду, стали холодными батареи или засорился унитаз? Обращайтесь в следующие службы:
- АО «УСТЭК-Челябинск» — 246-40-00, 246-53-52, 246-53-53;
- МУП «ПОВВ» — 214-00-14;
- МУП ЧКТС — 723-01-87.
Барахлит электричество — звоните в Челябинские городские электрические сети по номерам 742-29-03 и 267-81-85. Также в каждом районе дежурит диспетчер:
- Советский район — 237-18-10;
- Центральный и Калининский районы — 741-36-90;
- Тракторозаводский район — 775-16-75;
- Курчатовский и Металлургический районы — 741-04-15;
- Ленинский район — 256-07-12.
- АО «Челябинскгоргаз» — 04, 260-96-50, 260-93-36;
- ООО «Газэнергосервис» — 214-30-03, 724-33-03.
Мусорные контейнеры переполнены? Сообщите в ООО «Центр коммунального сервиса» по телефону 200-33-83.
Также в каждом районе будет работать диспетчерская служба:
- Калининский район — 729-94-10;
- Курчатовский район — 741-45-48;
- Ленинский район — 256-23-05;
- Советский район — 237-26-33;
- Тракторозаводский район — 775-30-39;
- Центральный район — 263-30-04;
- Металлургический район — 723-04-06, доб. 164.
Если вдруг отравились, замкнуло проводку или кто-то нарушает закон о тишине — звоните в экстренные службы:
- Единая дежурно-диспетчерская служба — 112;
- пожарная служба — 101;
- полиция — 102;
- скорая помощь — 103.
По вопросам не чищенных от снега дорог или сугробов на остановках общественного транспорта можно обратиться в комитет дорожного хозяйства города Челябинска по номеру 727-05-14. А если кучи снега во дворах — в свою управляющую компанию. Ранее вице-мэр Челябинска Дмитрий Агеев сообщал, что всем «управляйкам» объявлено предостережение и снежных куч нигде быть не должно.
Диспетчер управления ЖКХ Челябинска также будет работать в праздники. При возникновении вопросов можно позвонить по номеру 263-21-21.
В мэрии напомнили, что своевременный звонок поможет вовремя устранить неисправность или предотвратить опасность.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить меры безопасности в новогодние праздники в регионе — усилить контроль за продажей пиротехники, обратить внимание на профилактику пожаров из-за электроприборов и печного оборудования. Повышенное внимание — домам престарелых и семьям, находящимся в группе риска.