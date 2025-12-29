Челябинцы пожаловались на двухметровые кучи снега на улице Лесопарковой

«Управляйка» начала убирать отвалы только после вмешательства мэрии

Снежные горы высотой с человеческий рост наблюдали челябинцы на улице Лесопарковой. Навалы заняли тротуары на перекрестке с улицей Витебской, а «управляйка» не спешила их вывозить, пока жители не стали жаловаться в СМИ и мэрию, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Счищать снег начали после обращений жителей. Первым делом вычистили дорожку, потом вывезли всю кучу.

«Чтобы таких нарушений больше не было, мэрия объявила предостережение всем управляющим компаниям», — сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев.

Также на прошлой неделе заснеженной территорией «отличилась» еще одна компания. Мэр Алексей Лошкин отметил, что такого быть не должно.

«Хочу акцентировать внимание: подобные действия недопустимы. Нужно донести до всех УК и собственников торговых центров, что наша снегосвалка готова бесплатно принимать снег из Челябинска. Она сможет справиться с любым объемом без простоя», — сообщил Алексей Лошкин.

Городской полигон работает круглосуточно и бесплатно принимает снег при наличии пропуска. За содержание полигона отвечает МКУ «ЭВИС».