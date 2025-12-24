Алексей Текслер поручил усилить меры безопасности в новогодние праздники на Южном Урале

В Челябинской области усилят безопасность в новогодние праздники. На итоговом в этом году заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности губернатор Алексей Текслер дал ряд поручений, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Новогодние торжества и елки уже начались, до 14 января в регионе запланировано более 1700 праздничных мероприятий в учреждениях культуры. Губернатор особо подчеркнул необходимость безопасного проведения детских утренников.

«Для наших жителей праздники — время отдыха, а для нас — рабочее время. Необходимо предпринять все меры, чтобы мероприятия прошли спокойно и благополучно», — сказал он, в частности.

Также должна быть обеспечена бесперебойная работа теплоснабжения, электроэнергетики и дорожного хозяйства с учетом погодных условий, защищенность объектов с массовым пребыванием людей. Также глава региона поручил усилить контроль за реализацией пиротехники, обратить внимание на профилактику бытовых пожаров из-за электроприборов и печного оборудования. Повышенное внимание должно быть уделено домам престарелых и семьям, находящимся в группе риска.