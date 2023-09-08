Челябинскую телебашню на День города украсят изображениями верблюдов

Город готовится отпраздновать 287-летие

В субботу, 9 сентября, на Челябинской телебашне включат праздничную подсветку, посвященную Дню города. Самое высокое сооружение мегаполиса украсят верблюды и фейерверки, сообщили в пресс-службе Челябинского радиотелецентра РТРС.

Напомним, что Челябинск готовится отпраздновать 287-летие. На 9 сентября в городе запланирована большая праздничная программа. Афиша богатая, легко запутаться. Поэтому мы выбрали для вас семь главных событий, которые нельзя пропустить. В их числе — праздничный концерт, хедлайнерами которого станут «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова.

Также напомним, что на День города в Челябинске перекроют движение транспорта на нескольких улицах в центре и на северо-западе для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города.