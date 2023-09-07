В субботу, 9 сентября, в Челябинске перекроют движение транспорта на нескольких улицах в центре и на северо-западе для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии.

Ограничения начнутся со второй половины дня. С 15:30 до 23:00 будут закрыты для машин:

  • ул. Кирова от ул. Труда до пр. Победы;

  • ул. Красная от ул. Труда до ул. 8 Марта;

  • ул. Каслинская от ул. 8 Марта до пр. Победы;

  • ул. Братьев Кашириных от ул. Краснознаменной до ул. Российской.

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С 20:00 к этому списку добавятся:

  • ул. Цвиллинга от пр. Ленина до ул. Труда;

  • Свердловский пр. от пр. Победы до пр. Ленина;

  • ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса;

  • ул. Красная от пр. Ленина до ул. Труда.

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С 16:00 до 23:00 нельзя будет проехать по следующим участкам:

  • ул. Салавата Юлаева от ул. Братьев Кашириных до пр. Победы;

  • ул. 250-летия Челябинска от ул. Чичерина до ул. Академика Макеева;

  • ул. Татищева от пр. Героя России Родионова до ул. 250-летия Челябинска.

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Афиша на 287-летие Челябинска очень насыщенная, легко запутаться. Мы выбрали для вас семь главных событий, которые нельзя пропустить. В их числе — праздничный концерт, хедлайнерами которого станут «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова.