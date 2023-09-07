В субботу, 9 сентября, в Челябинске перекроют движение транспорта на нескольких улицах в центре и на северо-западе для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии.
Ограничения начнутся со второй половины дня. С 15:30 до 23:00 будут закрыты для машин:
-
ул. Кирова от ул. Труда до пр. Победы;
-
ул. Красная от ул. Труда до ул. 8 Марта;
-
ул. Каслинская от ул. 8 Марта до пр. Победы;
-
ул. Братьев Кашириных от ул. Краснознаменной до ул. Российской.
С 20:00 к этому списку добавятся:
-
ул. Цвиллинга от пр. Ленина до ул. Труда;
-
Свердловский пр. от пр. Победы до пр. Ленина;
-
ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса;
-
ул. Красная от пр. Ленина до ул. Труда.
С 16:00 до 23:00 нельзя будет проехать по следующим участкам:
-
ул. Салавата Юлаева от ул. Братьев Кашириных до пр. Победы;
-
ул. 250-летия Челябинска от ул. Чичерина до ул. Академика Макеева;
-
ул. Татищева от пр. Героя России Родионова до ул. 250-летия Челябинска.
Афиша на 287-летие Челябинска очень насыщенная, легко запутаться. Мы выбрали для вас семь главных событий, которые нельзя пропустить. В их числе — праздничный концерт, хедлайнерами которого станут «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова.