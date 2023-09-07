В Челябинске в День города перекроют центр и улицы на северо‑западе

В субботу машину лучше оставить дома

В субботу, 9 сентября, в Челябинске перекроют движение транспорта на нескольких улицах в центре и на северо-западе для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии.

Ограничения начнутся со второй половины дня. С 15:30 до 23:00 будут закрыты для машин:

ул. Кирова от ул. Труда до пр. Победы;

ул. Красная от ул. Труда до ул. 8 Марта;

ул. Каслинская от ул. 8 Марта до пр. Победы;

ул. Братьев Кашириных от ул. Краснознаменной до ул. Российской.

С 20:00 к этому списку добавятся:

ул. Цвиллинга от пр. Ленина до ул. Труда;

Свердловский пр. от пр. Победы до пр. Ленина;

ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса;

ул. Красная от пр. Ленина до ул. Труда.

С 16:00 до 23:00 нельзя будет проехать по следующим участкам:

ул. Салавата Юлаева от ул. Братьев Кашириных до пр. Победы;

ул. 250-летия Челябинска от ул. Чичерина до ул. Академика Макеева;

ул. Татищева от пр. Героя России Родионова до ул. 250-летия Челябинска.

Афиша на 287-летие Челябинска очень насыщенная, легко запутаться. Мы выбрали для вас семь главных событий, которые нельзя пропустить. В их числе — праздничный концерт, хедлайнерами которого станут «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова.