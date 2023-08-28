«Дискотека Авария» и Юлианна Караулова выступят в День города в Челябинске

Праздничный концерт пройдет на площади у Торгового центра

9 сентября Челябинск отмечает 287 лет. Хедлайнерами праздничного концерта станут группа «Дискотека Авария» и поп-певица Юлианна Караулова.



Артисты будут выступать на главной сцене у Торгового центра. Точного времени и полной программы пока нет, но известно, что концерт звезд станет главным событием вечера в центре Челябинска.

Напомним, что 9 сентября в Арт-сквере на набережной Миасса будет идти фестиваль электронной музыки, а у ледовой арены «Трактор» развернется фестиваль спорта и экстрима RCC. Там в финале выступят L’One и Ramil’.