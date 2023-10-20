Челябинскому депутату Олегу Колесникову вручили орден Мужества

Его наградил в ходе пленарного заседания председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

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Вчера вечером, 18 октября, в ходе пленарного заседания Госдумы РФ наградили орденом Мужества челябинского депутата Олега Колесникова. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поблагодарил его за эффективное выполнение боевых задач в зоне СВО. Видео награждения было размещено на сайте Госдумы РФ.



Челябинский депутат-фронтовик отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он возглавил один из батальонов экспериментальной бригады «Гром-Каскад». Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что работа возглавляемой Олегом Колесниковым бригады спасла жизни многих российских бойцов.

«Я не буду говорить много, скажу лишь одно. Во многом благодаря тому, что он и его товарищи сделали, мы узнали о начале спецоперации со стороны ВСУ раньше, чем могли бы. И это спасло многие жизни наших ребят. За что удостоен награды — ордена Мужества», — заявил Володин.

В ответном слове Олег Колесников поблагодарил коллег-парламентариев за поддержку, подчеркнув, что те помогают ему в решении многих актуальных вопросов сослуживцев на фронте.

«Мы занимаемся аэроразведкой, беспилотной авиацией. Около 60% всех разведанных объединенной группировкой войск делает наше подразделение. В нашей бригаде находится много людей разных возрастов, добровольцы и военные. Делаем хорошо свое дело. Спасибо, наше дело правое. Победа будет за нами», — добавил Колесников.

Добавим, что это не первая боевая награда депутата Госдумы от Челябинской области. Ранее Олега Колесникова наградили орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью» I степени за успешно отраженные атаки ВСУ.

Однако орден Мужества — более весомая и значимая награда. Его учредили в 1994 году. На передовой им награждают за смелые и решительные действия, связанные с риском для жизни. В апреле этого года орден Мужества получил еще один челябинский депутат Госдумы Олег Голиков. В июне он получил вторую подобную награду. Губернатор Алексей Текслер встретился с ним, поблагодарив за отличное выполнение боевых задач в зоне спецоперации.