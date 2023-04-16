Челябинского депутата Госдумы Олега Голикова наградили орденом Мужества

Награду парламентарию вручили за отличное выполнение боевых заданий в зоне спецоперации

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Депутата Госдумы от Челябинской области Олега Голикова наградили орденом Мужества за отличное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сам депутат сообщил в своем телеграм-канале.

«За отличное выполнение боевых задач награжден орденом Мужества, который вручили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и секретарь Генсовета „Единой России“ Андрей Турчак. На СВО я шел не ради наград, но очень приятно, что работу нашего подразделения оценили. И вдвойне приятно и радостно, что орденом Мужества отмечены бойцы из разных подразделений. Горжусь каждым из них!»— написал Олег Голиков.

Он отметил, что такое признание придает сил и ко многому обязывает.

Андрей Турчак в своем телеграм-канале рассказал, что на сегодняшний день Олег Голиков командует отрядом аэроразведки в БАРС «Каскад». Военнослужащие из 76-й Псковской дивизии ВДВ успешно стоят на Кременском направлении, настроение у них боевое.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Олега Голикова с награждением:

«Уважаемый Олег Александрович! Поздравляю вас с высокой государственной наградой. Орденом Мужества отмечены ваши заслуги и отличное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Искренне горжусь земляком, который в числе первых добровольно встал на защиту интересов Родины в рядах действующей армии»,— сказал Алексей Текслер.

Напомним, Олег Голиков ушел на фронт добровольцем осенью прошлого года. Тогда он сказал, что считает долгом каждого мужчины, способного держать в руках оружие, защищать Родину. В январе 2023 года парламентарий продлил контракт.