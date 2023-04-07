В Магнитогорске вручили ордена Мужества семьям погибших в СВО бойцов

Посмертных наград удостоились трое жителей города

Глава Магнитогорска Сергей Бердников вручил семьям двух погибших в спецоперации бойцов ордена Мужества. Как сообщили в городской администрации, за отвагу, мужество и самоотверженность посмертно наградили лейтенанта Александра Новикова, младшего сержанта Сергея Ржанова и рядового Игоря Сандырева. Награды присвоены указом президента РФ Владимира Путина.

«Наши земляки выбрали для себя особую миссию — защищать Россию. Они с честью выполнили свой долг. Эти ордена всегда будут напоминать нам о том, какие достойные люди жили и трудились в нашем городе», — сказал мэр.

Родным и близким погибших в СВО земляков выразили соболезнования во время вручения орденов. Градоначальник подчеркнул, что магнитогорцы — пример героизма и истинного служения Родине. Действительно, в середине февраля в Магнитогорске семье погибшего командира взвода тоже вручили орден Мужества, а его имя увековечили на мемориале, расположенном в воинской части, где служил боец.

В начале марта такую же награду вручили маме погибшего в спецоперации магнитогорца. Кроме того, недавно президент РФ Владимир Путин учредил своим указом новую военную государственную награду — медали «За храбрость» I и II степени. Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о том, как земляки спасают друг друга в зоне боевых действий на примере истории добровольца из Сосновского района.