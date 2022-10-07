Челябинский депутат Госдумы поехал добровольцем в Новороссию

Олег Голиков пройдет переподготовку и отбудет на фронт

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков 7 октября отбывает в учебную часть в качестве добровольца-мобилизованного. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.



«Сегодня отбываю в учебку и дальше на фронт. Считаю, долг каждого мужчины, способного держать в руках оружие, защитить свою Родину, свою семью, свой народ от нацистов. Победа будет за нами!!!» — написал Олег Голиков.





Олег Голиков еще в самом начале мобилизационной кампании заявил о своем желании пойти на фронт. За время специальной военной операции на Украине он неоднократно бывал в Донецкой Народной Республике. Последний раз — во время референдума о присоединении к России, до этого курировал доставку гуманитарной помощи в ДНР.

Связаться с Олегом Александрович на момент публикации материала не удалось.

«Я прикреплен, как депутат Госдумы от „Единой России“, к Ясиноватой, помогаю этому городу, главе и людям, которые там проживают. На дальних территориях — Красный Партизан, Троицкое — ведутся боевые действия. Когда мы туда приезжали с избирательными комиссиями, люди выходили, голосовали и говорили: „Вы нас не бросите?“ Первую задачу мы выполнили. Мы их не бросили. Вторая задача теперь — их защитить», — цитирует Голикова пресс-служба партии «Единая Россия».

Ранее, по данным ЕР, о желании участвовать в СВО заявили другие депутаты Госдумы.