Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков продлил контракт с армией

Парламентарий намерен вновь отправиться в зону СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков решил продолжить службу по контракту. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

«Очень горжусь нашими бойцами, своими земляками, нашей Родиной. И потому принял решение продлить контракт и дальше служить Родине. Одним из значимых аргументов стала поддержка моей семьи», — сообщил Олег Голиков.

Напомним, парламентарий пошел в армию по мобилизации и служил в батальоне морской пехоты ДНР «Апостол» под началом челябинца полковника Юрия «Ангела» Гагарина.

Также в октябре в военкомате Советского и Центрального районов города второй депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников получил повестку.

