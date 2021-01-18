Аукционы на проектирование медцентров в Магнитогорске и Златоусте отменены по решению УФАС

Надзорное ведомство проводило внеплановые проверки на основе жалоб на торги

УФАС России по Челябинской области отменило закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске и больничного комплекса в Златоусте. Решение надзорное ведомство приняло после рассмотрения поступивших ранее жалоб.



Результаты торгов обнародовали в конце декабря 2020 года. Оба контракта должно было получить ООО «Строй-Эксперт» из города Холмск Сахалинской области. Конкуренты этой компании по аукционам — АО «Гражданпроект» из Красноярска и ООО «М1 проект» — подали жалобы. В обращениях в адрес регионального УФАС сообщалось, что у победителя торгов нет опыта проектирования медицинских учреждений. Также предъявлялись претензии к конкурсной документации.



После получения жалоб антимонопольщики приостанавливали заключения контрактов по двум этим торгам. Затем комиссия по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд рассмотрела обращения. В обоих случаях не выявили нарушений законодательства о контрактной системе в действиях конкурсной комиссии. Однако УФАС по Челябинской области решило отменить закупки.



«Дополнительно комиссия Челябинского УФАС России сообщает, что по итогам рассмотрения обращения Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и проведения внеплановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ, антимонопольным органом принято решение и выдано предписание по делу об отмене закупки. Указанные решение и предписание размещены в единой информационной системе в сфере закупок в Реестре внеплановых проверок»,

— сказано в решении УФАС по Челябинской области.



Напомним, в Магнитогорске на территории парка «Притяжение» планируется построить многопрофильный медицинский центр на 660 коек. В нем будут лечебно-диагностическое отделение, хирургический палатный блок с 12 операционными, реабилитационный блок, акушерский палатный блок с тремя операционными, инфекционный блок с бактериологической и ПЦР-лабораториями. Максимальная стоимость проведения проектно-изыскательских работ — 110 млн рублей. Выполнить их следует не позже третьего квартала 2022 года.



В Златоусте рядом со спортбазой Машзавода планируется построить больничный комплекс на 650 коек. В медучреждении будут лечебные корпуса для инфекционных и неинфекционных больных, радиологическое и патологоанатомическое отделения, несколько операционных блоков, поликлиника и лаборатория. Максимальная стоимость выполнения проектно-изыскательских работ — 115 млн рублей. Срок исполнения контракта — третий квартал 2022 года.