Челябинский врач назвал сертификаты здоровья с QR‑кодом новинкой постковидного времени

Появление документа прописано в законопроекте о проверке сертификатов в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении сертификатов здоровья с QR-кодом. Он предполагает внести изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения — обязать граждан посещать общественные места с документом о вакцинации, справкой о медотводе или перенесенном коронавирусе. Главный врач городской клинической поликлиники № 8 Челябинска Дмитрий Прокопьев считает, что появление сертификата необходимо.



«Такие сертификаты здоровья — еще одна новинка постковидного времени, которая в очередной раз обращает внимание всех на проблему и ценность сохранения здоровья и заботы о родных и близких. Важно помнить, что ни один QR-код не заменит истинных принципов здорового образа жизни, а главной защитой от COVID-19 по-прежнему остаются вакцинация, социальная дистанция и правильное использование защитных масок», — прокомментировал Дмитрий Прокопьев.

Согласно законопроекту о введении сертификата здоровья нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля жители страны, не получившие QR-код, для посещения общественных мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом. Исключение — аптеки и магазины продуктов и товаров первой необходимости.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании сертификатов здоровья с QR-кодом в общественных местах и на транспорте. Эксперты могли изучить документы и внести предложения до 14 декабря.

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Второй был снят с рассмотрения.

В итоге законопроект, предполагающий изменить закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Госдума рассматривала и приняла в первом чтении 16 декабря. Второе чтение пройдет через месяц.