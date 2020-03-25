Челябинский ветеринар спас львёнка из Дагестана

Симба стал жертвой фотоживодеров.

Послушать 00:00

Ветеринар из Челябинска Карен Даллакян снова спас замученного хищника. На этот раз помощь понадобилась львёнку Симбе из Дагестана.

«Карен Даллакян в срочном порядке вылетел в Махачкалу, чтобы забрать львёнка, спасённого местным жителем от фотоживодёров, в Челябинск. Взял деньги в долг, так как всё решилось быстро и медлить было нельзя»,— сообщают в приюте ветеринара «Спаси меня».

На фото Симбы видно, как сильно издевались над животным, били, не мыли, скорее всего, даже толком не кормили.

По соцсетям Карена Даллакяна стало известно, что малыш уже находится в надёжных руках: львёнка искупали, поставили необходимые уколы. Как сообщили в приюте «Спаси меня», Симба вместе с ветеринаром прилетят в Челябинск уже завтра утром.

Сейчас Симба выглядит спокойным. На видео из Инстаграм-аккаунта Даллакяна видно, как довольный львёнок вылизывает лапки после купания.