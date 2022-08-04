Челябинский ученый объяснил, чем опасны осенние клещи для детей и блондинок

У кровососущих паукообразных — новый период активности

В Челябинской области снова активизировались клещи. Объяснить, почему опасные членистоногие снова атакуют людей, ИА «Первое областное» попросило биолога Александра Лагунова.

Об активизации клещей сообщают из разных мест Челябинской области. Большое количество укусов фиксируют в Верхнем Уфалее.

В Челябинске начали повторную акарицидную обработку общественных пространств. Пока что — парков и скверов районного уровня. С середины августа начнут опрыскивать общегородские зеленые зоны, пляжи и прибрежную полосу Шершневского водохранилища.

ИА «Первое областное» обратилось к кандидату биологических наук Александру Лагунову с просьбой объяснить всплеск активности кровососущих паукообразных. Ученый объяснил, что это связано с появлением на свет нимф — личинок иксодовых клещей.

«Личинки вылупились, и сейчас им нужно напиться крови. Нимфы меньше взрослых особей, и хоботок у них короче. Поэтому они обычно долго ползают по телу в поисках тонкой кожи. Особой опасности подвергаются дети и блондинки, у которых морфологически более тонкая кожа, чем у брюнеток», — рассказал Александр Лагунов.

Чтобы избежать укуса клеща, следует, отправляясь на природу, надевать одежду, максимально закрывающую тело. А по возвращении — тщательно осматривать себя и близких. Специалисты также рекомендуют пользоваться репеллентами и не пренебрегать прививками.

Как правильно себя вести, если клещ все-таки присосался, вы можете узнать из инструкции от ИА «Первое областное».