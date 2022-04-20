Как правильно достать клеща: инструкция по избавлению от переносчика энцефалита и боррелиоза

﻿Роспотребнадзор обещает Челябинской области повышенную активность клещей

В Челябинской области начинается сезон клещей. В этом году в региональном управлении Роспотребнадзора прогнозируют повышенную активность переносчиков энцефалита и боррелиоза. Если паукообразный все-таки укусил, его необходимо снять. Как правильно достать клеща, рассказали специалисты одной из частных челябинских лабораторий.

«Встретить клеща можно на прогулке в лесу, в парке, на дачном участке. Если клещ все-таки укусил, его необходимо снять. Лучше всего это сделать у врача в травмпункте в поликлинике по месту жительства», — рассказали в независимой лаборатории.

При самостоятельном удалении клеща специалисты рекомендуют:

Захватить клеща пинцетом или обернутыми марлей пальцами как можно ближе к головке и, держа строго перпендикулярно, повернуть паукообразного вокруг оси и извлечь. Место укуса необходимо продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством. Это может быть спирт, йод или одеколон. После процедуры тщательно помойте руки с мылом. Если при извлечении в кожных покровах осталась головка или хоботок, обработайте участок йодом и оставьте до естественного удаления. Извлеченного клеща необходимо поместить в закрытый крышкой контейнер для анализов. Привезти контейнер с клещом в лабораторию. Если приехать в тот же день не получается, следует хранить контейнер с клещом в дверце холодильника.

Роспотребнадзор напоминает, что клещи обитают на всей территории Челябинской области. Но особенно часто они нападают на людей в Нязепетровском районе, Кусинском районе, Катав-Ивановске, Карабаше, Миассе, Чебаркуле, Чебаркульском районе, Кыштыме, Ашинском и Каслинском районах.

