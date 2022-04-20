В Челябинской области начинается сезон клещей. В этом году в региональном управлении Роспотребнадзора прогнозируют повышенную активность переносчиков энцефалита и боррелиоза. Если паукообразный все-таки укусил, его необходимо снять. Как правильно достать клеща, рассказали специалисты одной из частных челябинских лабораторий.
«Встретить клеща можно на прогулке в лесу, в парке, на дачном участке. Если клещ все-таки укусил, его необходимо снять. Лучше всего это сделать у врача в травмпункте в поликлинике по месту жительства», — рассказали в независимой лаборатории.
При самостоятельном удалении клеща специалисты рекомендуют:
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Захватить клеща пинцетом или обернутыми марлей пальцами как можно ближе к головке и, держа строго перпендикулярно, повернуть паукообразного вокруг оси и извлечь.
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Место укуса необходимо продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством. Это может быть спирт, йод или одеколон.
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После процедуры тщательно помойте руки с мылом.
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Если при извлечении в кожных покровах осталась головка или хоботок, обработайте участок йодом и оставьте до естественного удаления.
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Извлеченного клеща необходимо поместить в закрытый крышкой контейнер для анализов.
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Привезти контейнер с клещом в лабораторию.
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Если приехать в тот же день не получается, следует хранить контейнер с клещом в дверце холодильника.
Роспотребнадзор напоминает, что клещи обитают на всей территории Челябинской области. Но особенно часто они нападают на людей в Нязепетровском районе, Кусинском районе, Катав-Ивановске, Карабаше, Миассе, Чебаркуле, Чебаркульском районе, Кыштыме, Ашинском и Каслинском районах.
Травмпункты Челябинской области уже готовы принимать первых укушенных. Но туда все же лучше не попадать. Тем более что защита от клеща стоит дешевле, чем вынужденное лечение. ИА «Первое областное» разбиралось, что поможет избежать нападения, а при укусе сэкономить деньги на анализах и таблетках.