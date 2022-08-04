В Челябинске начали повторную обработку от клещей парков и скверов

Опасные членистоногие снова нападают на людей

Челябинские парки, скверы и другие общественные территории начали повторно обрабатывать от клещей. Причина — новый всплеск активности кровососущих паукообразных.

Сегодня, 4 августа, повторно опрыскивали парк им. Тищенко в Металлургическом районе Челябинска. Как пояснили ИА «Первое областное» в городском управлении общественной безопасности, сейчас идет акарицидная обработка территорий, закрепленных за районами, юридическим и иными лицами, — силами местных властей и ответственных организаций.

«Ориентировочно с 15 августа мы начнем обрабатывать общественные пространства, которые ни за кем не закреплены. Некоторые парки, скверы, территории школ, зеленые зоны, пляжи и т. д. Продолжительность обработки будет зависеть от погодных условий, но обычно она занимает около недели», — сообщили в управлении.

Список мест, которые обработают от клещей, будет опубликован в группе «УБЖ» — официальном паблике управления общественной безопасности Челябинска в сети «ВКонтакте».

Как правильно себя вести, если клещ все-таки присосался, вы можете узнать из инструкции от ИА «Первое областное».

