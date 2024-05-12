Фонд 2020 открыл в Челябинске центр для подростков «Оранжевый верблюд»

Здесь можно найти друзей, научиться новому и задать вопросы психологам

В Ленинском районе Челябинска, на улице Гончаренко, 69, распахнул двери бесплатный центр для подростков «Оранжевый верблюд». Это проект Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и его учредителя Ирины Текслер. Кого ждут в центре и чем там можно заняться, расскажем в этом материале.









Идея создания подросткового центра родилась в рамках другого большого проекта — «Наставничество». Фонд 2020 подбирает «значимых взрослых» для детей из детских домов, которые помогают сиротам подготовиться к выпуску из интерната и к самостоятельной жизни. Чтобы наставники имели место для встреч с подопечными, и решили открыть такой центр. Но со временем его концепция стала шире, и теперь здесь рады любому подростку.

«Подростки — самая уязвимая категория детей, которые переживают болезненный возраст, когда им нужно сепарироваться от взрослых и как-то проявить себя. Иногда они делают глупости, попадают в истории. Наша задача — поддержать подростка. Дать ему место, где можно чему-то учиться, безопасно общаться и искать друзей, а также получить помощь психолога», — говорит учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Оранжевый верблюд» занимает половину первого этажа в жилой пятиэтажке.

Здесь есть просторный зрительный зал со сценой, где можно будет заниматься творчеством.

Есть спортивный зал с тренажерами и для занятий танцами.





Кабинет для проведения мастер-классов. Например, сегодня ребятам приготовили интерактивную лекцию о жизни древних людей. Самые смелые даже попробовали поработать топором из каменного века.





Несколько комнат оборудованы таким образом, где ребенок или его наставник, родитель могут спокойно пообщаться с психологом. В центре будут работать несколько таких специалистов. Чтобы ребята могли пошептаться вдали от всех, на кухне центра оборудовали чердак с мягким настилом.

В гостиной много настольных игр, а столы раздвигаются, при желании тут можно делать уроки.









Кроме того в центре есть настоящая кухня, где можно готовить или посидеть с чашечкой чая. В день открытия, кстати, всех гостей накормили большим праздничным тортом.









«Наши дети становятся тем, кем становятся, в обществе. Первый социальный опыт они получают в семье, потом в школе. Думаю, опыт, полученный в таком центре, может стать определяющим. Центр очень красивый, продуманный, вкусный, яркий — это то, что любят дети. Для меня также важно, что здесь есть психологи и ведется работа с ребятами из детских домов», — заявила уполномоченный по делам детей в Челябинской области Евгения Майорова.

На открытие центра омбудсмен пришла с подарком.





Кстати, Ирина Текслер заметила, что уже этой осенью Фонд 2020 откроет похожий центр для подростков в центре Челябинска. Там планируют сделать акцент на работу психологов.





А пока в Ленинский пригласили главу Челябинска Наталью Котову. Именно город выделил просторное помещение под проект.

«Я рада за детей, особенно за детей Ленинского района. Здесь не так много подростковых мест. Как правило, это точки допобразования в школах или дворцах культуры. А сюда можно будет приходить каждый день», — замечает Наталья Котова.





Настоящим Дедом Морозом фонд называет Олега Лакницкого. Трест «Магнитострой» провел ремонт помещения. Строители ломали стены, меняли коммуникации, окна, штукатурили, красили, крыли полы... Разрисовывать стены доверили самим ребятам и их наставникам.

«В итоге дети довольны. Надеюсь, клуб будет радовать посетителей и приносить пользу. Желаю проекту развития и благополучия», — говорит председатель совета директоров треста «Магнитострой» Олег Лакницкий.





Подростковый центр «Оранжевый верблюд» будет работать шесть дней в неделю с 12:00 до 20:00. Выходной — понедельник. Посещать центр смогут дети с 12 до 18 лет. На мастер-классы (а их планируют проводить по отдельному расписанию) нужно записываться заранее. Расписание будут выкладывать на странице центра ВК.

И да — летних каникул в центре не будет.

«В каникулы у ребят появляется много свободного времени: одни гуляют по заброшкам, другие начинают что-то пробовать — и получают негативный опыт. Мы постараемся занять ребят чем-нибудь интересным и безопасным, чтобы родители были спокойны. Просьба только одна — бережно относиться к имуществу», — говорит Ирина Текспер.

Ранее в Челябинске состоялась премьера театрализованного мюзикла «ДюймOVER», созданного при поддержке «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020».