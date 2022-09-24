Губернатор Челябинской области посетил военкомат во время рабочей поездки в Троицк

Алексей Текслер напутствовал офицеров и пообщался с семьями

Сегодня, 24 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Троицк заехал в местный военкомат, где идет мобилизационная работа, и пообщался с ребятами и их семьями. Также глава региона в своем Телеграм-канале оценил организацию мобилизации в регионе.

«Несколько офицеров запаса отправляются на сборы в Чебаркуль. Напутствовал парней, пожелал удачи и успешного выполнения всех задач. Другие мобилизованные прибыли по повестке, проходят медкомиссию. Отмечаю общий настрой: все понимают важность момента и его значимость для будущего нашей страны. Также поговорил с родными. Семьи, конечно, переживают за своих. Будем их поддерживать»,— написал губернатор.

В своем обращении к офицерам Алексей Текслер подчеркнул, что ребята едут защищать будущее страны и ее территориальную целостность, а также защищать людей на Донбассе. Глава региона поблагодарил их от имени всех жителей региона и добавил, что вся Челябинская область будет ждать их возвращения домой.

По данным пресс-службы правительства Челябинской области, во время визита Алексей Текслер заслушал доклад о ходе мобилизационных мероприятий заместителя военного комиссара Челябинской области, полковника Виталия Панова и военного комиссара города Троицка, Троицкого и Октябрьского районов, подполковника Александра Просяника.

В рамках частной мобилизационной компании в Троицке медкомиссию сегодня проходят еще 100 человек из Троицка, Троицкого и Октябрьского районов.