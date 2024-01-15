Челябинский министр экологии проверил темпы вывоза мусора в Копейске

Ситуация в городе стабилизируется

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев проверил, как в Копейске вывозят мусор. Вместе с главой города Андреем Фалейчиком он побывал на нескольких контейнерных площадках, где до сих пор есть трудности с вывозом отходов. В целом, по его словам, ситуация сейчас стала более стабильной, сообщили 15 января в пресс-службе регионального Минэкологии.

«Ситуация в данный момент стабилизируется, однако снегопад внес существенные коррективы в работу коммунальных служб. К сожалению, не все управляющие компании справились с задачей по очистке контейнерных площадок, и в результате мы получили скопление ТКО. Представители крупных управляющих компаний исправляли ситуацию 1—2 января, мелких и средних — увы, приступили к расчистке только после праздников. Хотя, конечно, у коммунальных служб, тем более в такой ситуации, выходных быть не может — работа должна вестись постоянно», — сказал Сергей Лихачев.

Он напомнил, что ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил увеличить количество техники для вывоза мусора, поскольку регоператору «Центр коммунального сервиса» не хватает автомобилей, и поручил выполнять все задачи, которые поставил глава региона.

Ранее в Копейск отправились сразу две делегации — Миндора и Минэкологии, чтобы проверить, как город очищают от снега и мусора. В результате было принято решение вывести дополнительную технику для уборки мусора. Уже в конце недели в вывозе ТКО было задействовано девять спецмашин, и на сегодняшний день на территориях многоквартирных домов завалы почти расчищены.