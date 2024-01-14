Девять спецмашин задействованы в уборке мусора в Копейске

В городе-спутнике продолжаются работы по вывозу ТКО и уборке снега

По данным на 14 января в Копейске Челябинской области от мусора очищена 441 контейнерная площадка. В уборке задействованы девять автомобилей. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ЦКС, на территориях многоквартирных домов завалы почти расчищены.

Жалобы жителей на переполненные контейнерные площадки принимает ЕДДС по телефонам 8 (35139) 40-512, 40-511 и 50-024. Все заявки оперативно обрабатываются и передаются региональному оператору.

Не прекращается в городе и уборка снега. По данным мэрии, на сегодняшний день вывезен снег с улицы Кузнецова до Ленина и проспекта Славы до остановки «Поликлиника». Подрядчик расчистил заезды к остановкам по проспекту Победы, устранил колейность на улицах Ленина, Борьбы, Кирова, проспекте Славы, а также на ряде улиц в поселке Старокамышинск. Проведены работы и на других улицах города и частного сектора.

Обращения по качеству уборки снега можно направлять по телефону 8 (982) 310-06-23 круглосуточно.