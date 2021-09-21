У 31-го лицея в Челябинске высадят 34 именных дерева памяти учителей

Директор лицея Александр Попов считает, что это будет лучшей охранной грамотой для школы

«Никакая охрана, никакая Росгвардия не сможет защитить наших детей от таких страшных ситуаций, от стрельбы, которая вчера случилась в Пермском государственном университете. Беда в том, что поколение современных школьников растет без героев. Они в пустоте. У них нет образцов для подражания, для уважения, какие были у детей в советское время. Причем эти герои должны быть реальными людьми, рядом живущими, а не выдуманными звездами шоу-бизнеса или депутатами»,

— говорит Александр Попов.

Вокруг челябинского лицея № 31 в первых числах октября вместо спиленных деревьев высадят 34 новых. Каждое из них будет носить имя учителя, который преподавал в лицее. Компенсационная высадка полностью оплачена одним из выпускников.Директор лицея считает, что лицейские учителя, уже ушедшие из жизни, могут стать для ребят такими героями. Память о преподавателях, истории их жизни очень важны для формирования новых идеалов поколения.Заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории Александр Тамочкин рассказал Первому областному информационному агентству, что вокруг школы будут высажены рябины, липы и яблони — пятилетние крупномеры высотой свыше трех с половиной метров.

«Наши учителя таким образом как будто вернутся в лицей и защитят его собой. Таков наш замысел», — пояснил Александр Тамочкин.

Закладка лицейского сада запланирована на 1—10 октября.