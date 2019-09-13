Челябинский «Лидер России» и юный альпинист, после спасения стали общаться каждый день

О состоянии школьника рассказал его спаситель.



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Виктор Гневашев, после спасения школьника на Эльбрусе, каждый день узнает о его состоянии. Сейчас юный альпинист лежит в больнице, но уже строит планы на будущие походы. Об этом рассказал спаситель школьника.

Виктор Гневашев единственный победитель из Челябинской области в конкурсе «Лидеры России». Он вместе с другими участниками отправился на Эльбрус. 2 сентября группа начала восхождение на гору. Когда до вершины оставалось 50 метров, альпинисты заметили человека, им оказался школьник. Группе удалось спасти мальчика.

«Мы нашли его с сине-красным лицом, он был без сознания и замерзал. Первым делом стали приводить его в чувство, дали кислород и надели теплую одежду. Мы поняли, что человек пропал сутки назад. Тогда решили, что группа должна разделиться и спасти парня», — поделился Виктор Гневашев.

Теперь, когда жизням альпинистов ничего не угрожает, они подружились. Виктор Гневашев и юный альпинист стали каждый день созваниваться и с юмором вспоминать тот день.

«Он мне рассказывает про чай, которым мы его отпаивали. Говорит, что такой вкусный никогда не пил», — вспоминает Виктор Гневашев.

Виктор рассказал, что после больницы юный турист собирается пойти в лес на 10 дней и только потом вернутся в школу. Лидеры России позвали школьника в свой клуб «Эльбрус».