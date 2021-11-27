Россия ограничивает въезд из девяти стран Южной Африки и Гонконга

В ряде государств обнаружен новый штамм коронавируса

С 28 ноября Россия ограничивает въезд из ряда стран Южной Африки и Гонконга в связи с выявлением в государствах нового штамма коронавируса. Такое решение принято вице-премьером Татьяной Голиковой 26 ноября на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщает пресс-служба федерального правительства.

«В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения: с 28 ноября ограничить въезд в Россию иностранных граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга»,— сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ростуризму поручено проинформировать о принятом решении туроператоров, а Роспотребнадзору и Минтрансу РФ — организовать экспресс-тестировение граждан РФ, прибывающих из упомянутых стран, и иностранцев, пребывающих из Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, на заседании принято решение продлить приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года включительно.

Отметим, отличительной чертой нового штамма коронавируса является большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным и даже повлиять на снижение эффективности антител.