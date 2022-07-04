Челябинский климатолог назвала преимущества холодной погоды летом

И рассказала об общей тенденции к потеплению на Южном Урале

Это лето челябинцы уже назвали провальным: жарких дней почти нет, зато пасмурных и дождливых достаточно. За холодное лето, пришедшее на Южный Урал, заступилась челябинский климатолог — доцент кафедры геоэкологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ Екатерина Пестрякова. Эксперт назвала преимущества холодной погоды летом.

«В прошлые годы мы просто разбаловались жарой, поэтому ошибочно думаем, что сейчас холодно. Между тем и май, и июнь в этом году находились во власти теплых фронтов, что позволило избежать заморозков. Теплые фронты западного переноса повлекли за собой и повышенную влажность. Май был аномальным по осадкам, июнь — чуть выше нормы»,

— говорит Екатерина Пестрякова.

По словам эксперта, ситуация в целом благоприятна: дожди не привели к заболачиванию почв, а стимулировали активный рост травы, которая защищает экосистему от пожаров. В предыдущие засушливые годы водоемы Южного Урала обмелели, а теперь начали восполнять водный запас.

Также ученый настаивает на том, что в целом на Южном Урале сохраняется тенденция к потеплению. Климатологи пересчитывают нормы средних температур раз в 30 лет. Например, в прошлом веке в январе средняя температура по Челябинску составляла 17 градусов, а сейчас уже 15,8 градуса.

Выпускник экологического факультета ЧелГУ Илья Демин проанализировал температурные минимумы и максимумы за последние 90 лет на метеостанциях Троицк, Бреды и Златоуст и выяснил, что в степной зоне теплеет быстрее, чем в лесной.

«Этот тренд отмечают многие российские климатологи: очевидно, что в степной зоне становится суше и теплее. Поэтому у нас в регионе увеличивается континентальность климата за счет летних температур. Это подтверждают данные нашей Кизильской метеостанции, которая находится неподалеку от Магнитогорска. Там работает династия специалистов: сначала мама, теперь дочка. У них больше 50 лет наблюдений. По их данным, у нас стало суше, осадков меньше, осенью чаще заморозки, а летние температуры выросли»,

— говорит Екатерина Пестрякова.

Также ученый из ЧелГУ отмечает в наши дни более резкий перепад температур: весной и осенью днем намного теплее, чем ночью.

И все же вернемся к лету.

«Температура в +20 градусов считается температурой комфорта. Изотерма +20 градусов — граница теплого лета в умеренном поясе. В Челябинской области в последние годы она стала проходить по юго-востоку региона. Прошлым летом она перевалила через +21 градус. Такая граница существует только в Алтайском крае, южной Сибири и Краснодарском крае. Неудивительно, что наши садоводы в прошлом году отправляли овощи в Анапу в качестве гуманитарной помощи, когда там все затопило. Прошлое лето казалось жарким для тех, кому не более 40—50 лет. А те, кто постарше, прекрасно помнят засуху 1973—1975 годов. Тогда на деревьях не было листьев, наблюдались пыльные бури»,

— говорит Екатерина Пестрякова.