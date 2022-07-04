Дожди, грозы и град прогнозируют в Челябинской области

Погода будет ветреной

Сегодня, 4 июля, в Челябинской области обещают дожди, грозы и град. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют сильный ветер и понижение температуры.

Этим утром в столице Южного Урала термометры приблизятся к отметке +13°C, днем потеплеет до +17°C. Ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, возможен град. В утренние часы температура воздуха составит около +15°C, днем столбики термометров поднимутся до +20°C, на юге региона — до +24°C. Ветер северный, северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.