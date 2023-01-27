Эльвира Захарова живет в Оренбуржье. Несколько лет назад она обратилась за помощью к медикам, думая, что простыла. Во время обследования у женщины обнаружили новообразование в легких, которое решили вырезать. Однако сразу до операции пациентку не допустили, так как могло не выдержать сердце. В сердце Эльвиры заметили непонятное скопление жидкости. Чтобы решить проблему, больную направили в челябинский кардиоцентр. При повторном обследовании стало понятно, что внутри сердца не просто жидкость, а скопление живых паразитов.
«В истории нашего кардиоцентра это первая пациентка с таким диагнозом. Обычно эхинококкоз поражает легкие или печень. В нашем случае эхинококковая киста располагалась в правом желудочке сердца в межжелудочковой перегородке. Киста была большого размера — больше трех сантиметров, и занимала практически всю полость приточной части правого желудочка. Такие операции возможны только в условиях искусственного кровообращения и отключения сердца», — рассказывает сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением № 2 Владислав Аминов.
Челябинским докторам предстояло удалить кисту с паразитами. Но она срослась с тканями сердца и могла разорваться, выплеснув паразитов на здоровые органы. Однако челябинцы нашли способ помочь пациентке.
«Мы сделали пункцию кисты, откачали жидкость, а затем ввели в ее полость специальный раствор, который убивает паразитов, и через 15 минут вскрыли внешнюю оболочку и удалили ее содержимое», — говорит Владислав Аминов.
Пациентка поправилась и уехала к себе домой. Год назад она вернулась в Челябинск, чтобы встретиться с доктором и принять участие в съемках проекта. Журналисты работали в кардиоцентре весь день.
Готовую передачу можно будет увидеть в пятницу, 27 января, в 15:40 на канале ТВ-3.
Уже в этом году хирурги Челябинской областной больницы поменяли селянину изъеденную паразитами печень — молодому мужчине пересадили донорский орган.
В этот же день челябинские хирурги ГКБ № 5 вырезали пациентке 20-килограммовую опухоль матки. Подробнее мы рассказывали об этом в отдельном материале.