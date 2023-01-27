Челябинский хирург спас пациентку из Оренбуржья с паразитами в сердце

27 января об этом случае расскажут на федеральном канале

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Хирург из Челябинска Владислав Аминов стал героем документального проекта «Врачи», показ которого возобновляется на федеральном телеканале ТВ-3. История спасения его пациентки откроет новый сезон проекта, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

Эльвира Захарова живет в Оренбуржье. Несколько лет назад она обратилась за помощью к медикам, думая, что простыла. Во время обследования у женщины обнаружили новообразование в легких, которое решили вырезать. Однако сразу до операции пациентку не допустили, так как могло не выдержать сердце. В сердце Эльвиры заметили непонятное скопление жидкости. Чтобы решить проблему, больную направили в челябинский кардиоцентр. При повторном обследовании стало понятно, что внутри сердца не просто жидкость, а скопление живых паразитов.

«В истории нашего кардиоцентра это первая пациентка с таким диагнозом. Обычно эхинококкоз поражает легкие или печень. В нашем случае эхинококковая киста располагалась в правом желудочке сердца в межжелудочковой перегородке. Киста была большого размера — больше трех сантиметров, и занимала практически всю полость приточной части правого желудочка. Такие операции возможны только в условиях искусственного кровообращения и отключения сердца»,

— рассказывает сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением № 2 Владислав Аминов.

Челябинским докторам предстояло удалить кисту с паразитами. Но она срослась с тканями сердца и могла разорваться, выплеснув паразитов на здоровые органы. Однако челябинцы нашли способ помочь пациентке.

«Мы сделали пункцию кисты, откачали жидкость, а затем ввели в ее полость специальный раствор, который убивает паразитов, и через 15 минут вскрыли внешнюю оболочку и удалили ее содержимое»,

— говорит Владислав Аминов.

Пациентка поправилась и уехала к себе домой. Год назад она вернулась в Челябинск, чтобы встретиться с доктором и принять участие в съемках проекта. Журналисты работали в кардиоцентре весь день.