«Сама худела, а живот рос»: челябинке удалили опухоль весом 20 кг

Из-за огромного мешка в животе женщина чуть было не погибла от тромбоза

Врачи челябинской городской больницы № 5 провели сложнейшую операцию и удалили челябинке гигантскую опухоль матки. Новообразование весом около 20 килограммов мешало ходить, пережимало сосуды и могло привести к гибели 46-летней женщины. После вмешательства Ольга полна сил и планов на дальнейшую жизнь. Журналисты ИА «Первое областное» пообщались с героями этой медицинской истории.

Про таких, как Ольга, принято говорить «крупная женщина». Челябинка всю жизнь боролась со своим лишним весом, но кардинально проблему так и не решила. Недавно Ольга опять взялась за себя. Вес постепенно стал уходить, но живот почему-то рос и округлялся. Отчего эта зона не поддается усиленным тренировкам, женщина пошла выяснить у врачей. А те поставили ей неприятный диагноз — лейомиома матки.

Оказалось, что опухоль растет давно и уже достигла размеров 50×45см. Гинекологи опасались, что у женщины онкология. Ольга прошла обследование в онкоцентре, но опасения не подтвердились, и ее направили на плановую операцию в ГКБ № 5. Для таких вмешательств в больнице созданы все условия и есть опытный коллектив докторов.

Операцию проводила смешанная бригада врачей: акушер-гинеколог, хирург и уролог. Вмешательство растянулось на шесть часов, работы хватило каждому.

«Опухоль гигантских размеров я видел третий раз в жизни. В нашем случае она была спаяна с другими тканями, поэтому объем вмешательства требовался большой»,

— говорит хирург ГКБ № 5 Владимир Плаксин.

Так как случай запущенный, пациентке вместе с опухолью удалили и матку, но женщина не жалеет об этом, ведь на кону стояла жизнь. Три года назад челябинка уже лежала в больнице. Тогда у Ольги тромб закупорил сосуд ноги. Он в любой момент мог оторваться и убить Ольгу, но его вовремя удалили. Врачи считают, что тромбоз мог развиться из-за давления миомы матки на соседние органы.

«Я и не знала, что живу с такой проблемой. Мне было трудно ходить, наклоняться, застегивать сапоги, убирать дом. Но свои проблемы я списывала на вес. Никаких признаков заболеваний „по-женски“ я не отмечала: месячные регулярные, кровотечение и болей нет»,

— признается Ольга.

Сегодня Ольга благодарит Бога, что попала в руки профессионалов. Отойдя после большой полостной операции, она чувствует прилив сил: пациентка рвется на улицу, ей хочется ходить и гулять, заниматься спортом. Ольга планирует всерьез заняться своим здоровьем.

Почему появляется миома матки, врачи однозначно не говорят. Причины разные, и одна из них — дисбаланс гормонов. Чаще всего он развивается после 40 лет. А в группе риска — нерожавшие женщины.

Медики говорят, что предупредить развитие миомы матки, к сожалению, невозможно. Но ее можно выявить на ранней стадии и устранить с минимальными потерями.

«Способов лечения много. До хирургических методов можно не доводить. И тогда можно сохранить матку»,

— говорит акушер-гинеколог ГКБ № 5 Михаил Пичугов.

Каждая женщина должна раз в год посещать гинеколога. Со своей стороны, доктор должен провести осмотр пациентки на кресле, взять мазок, цитологию (это анализ на онкологию) и направить на УЗИ органов малого таза.

«Если врачи находят миому, пациентка берется под наблюдение. К сожалению, как было в случае с Ольгой, миома может расти слишком быстро. Поэтому я призывают всех женщин не относиться легкомысленно к своему здоровью»,

— говорит хирург, акушер-гинеколог ГКБ № 5 Надежда Поддубная.

А Ольга кается: не была у гинеколога десять лет. И обещает спасителям следить за здоровьем.