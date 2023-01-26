Жителю Челябинской области поменяли изъеденную паразитами печень

Успешную трансплантацию провели медики ЧОКБ

Врачи Челябинской областной клинической больницы спасли печень селянину, печень которого уничтожили паразиты. Хирурги пересадили 35-летнему парню донорский орган, без которого пациент должен был умереть. Где наш земляк подхватил паразитов и можно ли было избежать заражения, читайте в материале ИА «Первое областное».

Николай Гусев живет в поселке Приозерном Еткульского района. Работает оператором на сельхозпредприятии — настраивает машины для дойки коров. Пять лет назад он попал в больницу с желтухой, но необычной. Причиной заболевания оказался не вирус, а паразит — альвеококк.

Воздействие этого паразита на организм похоже на рак. Он медленно разрастается и замещает здоровые ткани. У Николая альвеококк фактически загубил печень. Убить таблетками паразита нельзя, поэтому его вырезают вместе с фрагментами пораженного органа.

В 2017 году южноуральцу провели экстренную операцию — удалили правую половину печени. А сквозь левую, через ткани, которые поражены паразитом, протянули трубку-дренаж, выводящую желчь. Другого способа продлить жизнь парню у докторов не было: операции по трансплантации печени в то время только начали выполнять, но большого опыта у челябинских хирургов не было.

«Первая операция была паллиативной. Она не вылечила болезнь, но спасла пациента от развившейся желтухи и подарила несколько лет жизни. Все это время мы следили за печенью и паразитом. Николай каждый день промывал дренаж, а раз в три месяца ложился в больницу, чтобы заменить это устройство на новое»,

— рассказывает заведующий хирургическим отделением № 1 Болат Сарсенбаев.

Жизнь парня была несладкой: требовалось соблюдать идеальную гигиену, а также сидеть на диете — отказаться от жареной, жирной и острой пищи. Также селянину приходилось работать, ведь инвалидность при таком заболевании не дают.

К концу 2022 года стало понятно, что паразит дожирает оставшуюся часть печени и долго парень с ней не протянет. Медики предложили провести пересадку.

«Долго не думал. Дал согласие в декабре. А 10 января меня вызвали на операцию: появился донорский орган. Я собрался и сразу приехал в Челябинск»,

— довольно сухо рассказывает Николай.

Вмешательство длилось 12 часов — с вечера до утра. В операционной работали несколько бригад медиков.

«Первые шесть часов мы извлекали пораженную печень. У пациентов, которых уже оперировали когда-то, в брюшной полости много спаек. И нам пришлось очень долго отделять больную печень от других тканей, а где-то даже убирать пораженные альвеококком фрагменты других органов. Еще шесть часов мы занимались пересадкой донорской печени. На этот раз мы полностью избавили пациента от паразита»,

— рассказывает Болат Сарсенбаев.

Сам Николай облегчения пока не ощущает: у мужчины все еще болят и тянут операционные раны. Но он рад, что избавился от дренажа и скоро сможет впервые за несколько лет принять душ, не оборачивая живот целлофаном. А еще предвкушает, как снова почувствует подзабытый вкус шашлыка и жареной картошки, о которых пришлось забыть на время болезни. Чужая печень уже прижилась, но, чтобы не было отторжения, Николай до конца жизни будет пить таблетки.

«До этого случая мы проводили пересадку печени исключительно пациентам с циррозом. Нынешняя операция — первая, когда мы спасли больного с альвеококкозом. Раньше такие вмешательства проводили только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске»,

— замечает Болат Сарсенбаев.

Доктор добавил, что в последние годы медики отмечают рост числа пациентов с альвеококкозом. Раньше их было до пяти в год, а сейчас бывает по семь, по восемь. И в каждом случае пораженные фрагменты органов приходится вырезать, но до трансплантации, как у Николая, пока не доходило.

По словам доктора, переносчиками паразита могут быть лисы, собаки, мыши и хомячки. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать правила гигиены — мыть руки с мылом перед едой, а домашних питомцев обязательно проверять на наличие паразитов.

«Случай Николая стал 16-м в истории трансплантации печени на Южном Урале и первым случаем, когда операцию проводили из-за паразитов. Постепенно мы расширяем контингент пациентов. Берем людей с более сложными патологиями. В 2023 году мы планируем выйти на новый уровень трансплантации — провести родственную пересадку, при которой часть печени пациенту отдает здоровый родственник»,

— пояснил главный трансплантолог Челябинской области Александр Полторак.