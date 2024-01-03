Челябинский кампус вошел в федеральную программу молодежного туризма

В лаборатории студгородка будут водить экскурсии

ЮУрГУ получил статус федеральной инновационной площадки «Молодежный туризм в условиях межуниверситетского кампуса» и теперь должен разработать систему туристических программ и маршрутов для строящегося в Челябинске межвузовского кампуса, сообщает пресс-служба вуза.

Предполагается, что туристы смогут ходить на экскурсии в исследовательские центры и лаборатории кампуса, а также посещать научные, образовательные и профориентационные мероприятия.

«Межуниверситетский кампус, который строится при активном участии губернатора региона, — это место формирования будущей промышленной, научной и культурной элиты региона. Кампус, как магнит, должен притягивать самых талантливых студентов, самых перспективных ученых, самых смелых экспериментаторов», — говорит ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер.

Разработкой программ и маршрутов займется команда вуза, в которую вошли представители руководства университета, а также сотрудники и преподаватели Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ.

Между тем в ноябре 2023 года в Челябинске открыли первую лабораторию межвузовского кампуса, где будут придумывать и выпускать компоненты для систем умного дома.

