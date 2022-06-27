На прошлой неделе ВОЗ заявила, что вспышка оспы обезьян носит «чрезвычайный характер». В мире сразу же заговорили о пандемии и возможном локдауне. Станет ли оспа такой же разрушительной, как коронавирус, ИА «Первое областное» рассказал челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.
— Александр Витальевич, мир действительно на пороге очередной пандемии?
— Это слово используют журналисты. Специалисты ВОЗ его не употребляли. Но ситуация в какой-то мере похожа на пандемию: вирус распространяется на разных континентах.
— И локдауну, значит, быть?
— Не думаю, что дойдет до этого. Скорость распространения вируса очень низкая. Вирус передается воздушно-капельным путем или через выделяемое из сыпи больного. Чтобы заразиться оспой обезьян, нужно иметь довольно длительный и тесный контакт с больным человеком. И как правило, один больной заражает одного человека. При коронавирусе скорость распространения в разы больше: один больной может заразить 12—15 человек. Сейчас мы видим, что за два месяца вспышки оспы медики выявили около 3200 заразившихся оспой обезьян, а коронавирусом за то же время были заражены сотни тысяч. Не думаю, что инфекция будет распространяться быстро. В России случаев заражения оспой обезьян до сих пор нет.
— Почему тогда ВОЗ бьет тревогу?
— Заявление о «чрезвычайном характере» ситуации предназначено для врачей. Медики должны помнить, что это инфекция первого класса опасности, и подготовиться к возможной встрече с оспой обезьян: обучить персонал, усилить контроль за диагностикой пациентов и подготовить госпитальные базы.
Сама болезнь не нова, она известна с 1958 года. Но тогда эта инфекция была зоонозной, то есть болели только животные. Первый случай заражения человека отмечен в 1970 году. Тогда заболела африканская девочка. И с тех пор в Африке периодически бывают единичные случаи заражения. Но за пределы африканского континента болезнь выходит всего лишь во второй раз. В 2003 году была вспышка в Америке, заражение человека было связано с грызунами. Второй случай мы наблюдаем сейчас.
— А простым людям нужно как-нибудь защищаться?
— Достаточно соблюдать банальные санитарные правила, в том числе введенные во время пандемии коронавируса. Например, следить за гигиеной рук. Никакие особые меры защиты сейчас не нужны. И вакцинация от оспы обезьян не нужна тоже. В России и нет вакцины от этой инфекции.
— На коронавирус нам тоже можно махнуть рукой? Количество заболевших стабильное, подъема медики не отмечают.
— Но он может случиться в конце августа — в сентябре, когда люди вернутся из отпусков и с каникул в организованные коллективы.
Сегодня на территории России выявляют новые линии штамма омикрон, более контагиозные. С одной стороны, у многих россиян уже сформирован иммунитет к омикрону. Но коллективный иммунитет падает. Уже доказано: через шесть месяцев после прививки он снижается, через девять месяцев уровень антител становится критически низким, а через год — антитела практически исчезают. Поэтому даже привитым и переболевшим обязательно нужно получать буферную дозу вакцины.
Ранее эпидемиолог Александр Выгоняйлов заявил о наличии у челябинцев иммунитета к оспе обезьян, так как почти все жители России старше 40 лет были привиты от опасной инфекции в детстве.
Между тем прилетающих из‑за границы челябинцев начали проверять на оспу обезьян. Пока это визуальный осмотр на борту самолета.
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