«На все борта, которые прилетают из-за границы, сейчас заходят работники санитарно-карантинной службы. Заподозрить инфекцию они могут на том этапе, когда у больного появляется сыпь. Поэтому пассажиров осматривают, задают вопросы. Экипажи тоже обучены. Если бортпроводницы заметят пассажира с сыпью, уже во время полета они имеют возможность сообщить об этом на землю», — рассказала Светлана Лучинина.
В ближайшее время регионы России получат тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян. До Челябинской области, правда, они не доедут.
«К сожалению, у нас нет лабораторий, которые имеют право работать с такими особо опасными патогенами. Их выявляют только на базе противочумных учреждений. Если мы заподозрим инфекцию, то отправим биоматериал пациента в Саратов. Именно там находится лаборатория, за которой закреплена наша область», — пояснила Светлана Лучинина.
На прошлой неделе Роспотребнадзор провел семинар для медработников Челябинской области. Медикам показали, как выглядят пациенты, зараженные оспой обезьян, и рассказали о том, как лечить инфекцию. Как действовать в случае выявления первого пациента, медики также знают.
«Масштабы распространения оспы обезьян не такие большие. Контагиозность вируса не такая высокая. Поэтому вопрос вакцинации пока не ставится. В России вируса еще нет. Ближайшие случаи заражения у границ России — в Финляндии. Но начинается сезон отпусков, население будет перемешиваться, поэтому настороженность не будет лишней», — заявила Светлана Лучинина.
Ранее эпидемиолог Александр Выгоняйлов заявил о наличии у челябинцев иммунитета к оспе обезьян. Почти все жители России старше 40 лет были привиты от опасной инфекции в детстве.