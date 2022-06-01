Прилетающих из‑за границы челябинцев начали проверять на оспу обезьян

Пока это визуальный осмотр на борту самолета

В аэропортах Челябинской области усилили санитарный контроль за пассажирами, которые прилетают из-за рубежа. Это связано с риском заноса в Россию редкой инфекции — оспы обезьян, сообщила журналисту ИА «Первое областное» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

«На все борта, которые прилетают из-за границы, сейчас заходят работники санитарно-карантинной службы. Заподозрить инфекцию они могут на том этапе, когда у больного появляется сыпь. Поэтому пассажиров осматривают, задают вопросы. Экипажи тоже обучены. Если бортпроводницы заметят пассажира с сыпью, уже во время полета они имеют возможность сообщить об этом на землю»,

— рассказала Светлана Лучинина.

В ближайшее время регионы России получат тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян. До Челябинской области, правда, они не доедут.

«К сожалению, у нас нет лабораторий, которые имеют право работать с такими особо опасными патогенами. Их выявляют только на базе противочумных учреждений. Если мы заподозрим инфекцию, то отправим биоматериал пациента в Саратов. Именно там находится лаборатория, за которой закреплена наша область»,

— пояснила Светлана Лучинина.

На прошлой неделе Роспотребнадзор провел семинар для медработников Челябинской области. Медикам показали, как выглядят пациенты, зараженные оспой обезьян, и рассказали о том, как лечить инфекцию. Как действовать в случае выявления первого пациента, медики также знают.

«Масштабы распространения оспы обезьян не такие большие. Контагиозность вируса не такая высокая. Поэтому вопрос вакцинации пока не ставится. В России вируса еще нет. Ближайшие случаи заражения у границ России — в Финляндии. Но начинается сезон отпусков, население будет перемешиваться, поэтому настороженность не будет лишней»,

— заявила Светлана Лучинина.