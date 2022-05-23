Эпидемиолог Александр Выгоняйлов заявил о наличии у челябинцев иммунитета к оспе обезьян

Почти все жители России старше 40 лет были привиты от опасной инфекции в детстве

России не грозит опасность широкого распространения оспы обезьян. А для людей старше 40 лет риск заразиться редкой инфекцией практически исключен, так как рожденные в СССР уже имеют иммунитет к этому вирусу, рассказал ИА «Первое областное» челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

Впервые оспу обезьян у людей выявили полвека назад в Демократической Республике Конго. И локальные вспышки этой инфекции изредка наблюдаются в разных странах.

В мае 2022-го начался новый подъем. Сейчас известно около сотни случаев заражения в 16 странах. Больше всего больных в Испании, Великобритании и Португалии. В России случаев заражения оспой обезьян нет. И принимаются все возможные меры для предотвращения заноса инфекции.

Роспотребнадзор уже усилил санитарно-карантинный контроль на границе. Риск завоза инфекции оценивают как низкий. Но для быстрого выявления случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора уже создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания. Правда, жесткие карантинные меры в тех же аэропортах пока не вводились.

«В настоящее время от Роспотребнадзора не поступало рекомендаций по внедрению дополнительных мер для недопущения ввоза в Россию вируса оспы обезьян. На территории аэропорта продолжает действовать масочный режим. Установлены дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук. Ежедневно проводится дезинфекция в здании терминала, автобусов и трапов. Во всех зонах прохождения предполетных процедур нанесена специальная напольная разметка для соблюдения социальной дистанции. Сотрудники всех служб аэропорта, контактирующие с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова.

Сама инфекция очень похожа на оспу, которая характерна для человека.

Инкубационный период длится от одной до трех недель. Среди первых признаков заболевания — температура, головные и мышечные боли, возможны головокружение, тошнота и рвота. На третий-четвертый день болезни у заразившегося человека может появиться сыпь. Сначала она проступает на лице, а потом переходит на другие участки тела. Теоретически, замечают эксперты, оспа обезьян может закончиться гибелью пациента. Но пока летальных случаев среди заразившихся в мае 2022 года не было.

Натуральная оспа, от которой веками умирали люди по всей планете, была побеждена в 1977 году. И сейчас этого вируса на земле нет. Но его образцы хранятся в специальных лабораториях США и России.

Вакцина, которую применяли для победы над натуральной оспой, все еще выпускается. Она эффективна и в отношении оспы обезьян.

«В СССР эта прививка была обязательной. Тем, кто был привит от натуральной оспы, новое заболевание не грозит. Но не забывайте, что прививки от натуральной оспы прекратили в 1980 году в связи с ее ликвидацией благодаря массовой вакцинации»,

— рассказал ИА «Первое областное» челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

Получается, что инфекция представляет опасность только для тех, кому сейчас меньше 40 лет.

Если вирус в Россию все же придет, то сначала его попытаются сдерживать карантинными мерами.

Эпидемиологи говорят, что при переходе от человека к человеку вирус ослабевает и становится менее патогенным. После нескольких передач вспышка исчезает. Также придется изолировать контактных лиц. И возможно, прививать от оспы отдельные группы риска.