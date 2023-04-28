Челябинский Доктор Женя получил награду от президента России

Легендарный медик отмечен знаком отличия «За благодеяние»

Медик из Челябинска Евгений Косовских, который создал клинику для бездомных и известен в народе как Доктор Женя, получил награду от президента России. Указ Владимира Путина о награждении нашего земляка знаком отличия «За благодеяние» опубликован на официальном портале правовой информации.

«За активную общественную и благотворительную деятельность наградить знаком отличия „За благодеяние“ Косовских Евгения Николаевича, директора автономной некоммерческой организации социальной помощи нуждающимся „Другая медицина“, Челябинская область»,

— говорится в указе.

Ранее мы писали, что в Челябинске открылся уникальный Центр медико-профилактической помощи бездомным людям. Подобных учреждений в России еще не было. Центр был создан на базе некоммерческой организации «Другая медицина», основанной Евгением Косовских. Вместе с командой добровольцев он выезжал на улицы города и оказывал медицинскую помощь людям, у которых нет крыши над головой. Со временем стало ясно, что для полноценного оказания медпомощи необходимо собственное помещение, так и появилась идея создать этот центр.

В 2021 году фельдшер-энтузиаст встретился с чиновниками из Минздрава России и рассказал о проблемах «уличной медицины».

