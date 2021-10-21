Челябинский аэропорт закрыли из-за тумана

Утром из-за непогоды массово задержали рейсы

Утром 21 октября в челябинском аэропорту произошла массовая задержка рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Международный аэропорт имени Игоря Курчатова закрыт из-за тумана, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Задержаны вылеты авиарейсов в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний Nordwind Airlines, „Россия“, „Победа“ и „Уральские авиалинии“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предоставление необходимых услуг пассажирам находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажиры сообщают, что места для всех ожидающих не хватает.

«Задержка была изначально на несколько часов из-за погоды. Как только перестало хватать мест на первом этаже, людям объявили о регистрации, всех согнали на второй этаж, объявив, что самолеты приземляются в Екатеринбурге. Мест нет, дистанции ноль… Авиакомпании отмалчиваются! Почему нельзя было оповестить народ путем СМС, что весь аэропорт закрыт до 6:30 минимум? А с каждым часом народ прибавляется», — написала в соцсетях Анжела Демакова.

Напомним, по данным пресс-службы аэропорта, лишь к 9:30—9:50 ожидается прибытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Худжанда: по расписанию они должны были опуститься на землю Южного Урала в интервале от 4 до 6 часов утра.