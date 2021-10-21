Пять рейсов задерживаются с прибытием в челябинский аэропорт

Еще четыре самолета не смогли вовремя улететь с Южного Урала

Первый снег 21 октября вызвал сбои в расписании авиарейсов челябинского аэропорта имени Курчатова: на несколько часов задерживается прибытие нескольких лайнеров, до сих пор не взлетели самолеты в Москву и Санкт-Петербург, которые должны были стартовать ранним утром.



По данным пресс-службы аэропорта, лишь к 9:30—9:50 ожидается прибытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Худжанда: по расписанию они должны были опуститься на землю Южного Урала в интервале от 4 до 6 часов утра.

На 9:20 отложен старт борта на Ереван (должен был вылететь в 03:05), только в 10:30 отбудет самолет в Москву (старт намечался на 5:25), задерживается также рейс в Санкт-Петербург: он должен был стартовать в 6:15, но вылет был отложен ровно на четыре часа.