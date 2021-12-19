В Челябинске из-за снегопада задерживаются и отменены более десяти авиарейсов

В аэропорт Курчатов восемь рейсов прибудут с многочасовой задержкой

Сегодня, 19 декабря, в челябинском аэропорту задерживается вылет девяти рейсов, еще два отменены. Кроме того, задерживается прибытие в Челябинск восьми рейсов и четыре отменены. Соответствующая информация размещена на сайте аэропорта.

Согласно онлайн-табло, отменены рейсы в Москву и Санкт-Петербург, которые должны были отправиться в шестом часу утра. Задерживается вылет шести рейсов в Москву, два в Санкт-Петербург и один в Ростов-на-Дону.

В Челябинск с более чем десятичасовой задержкой планируют прибыть самолеты из Екатеринбурга и Красноярска. Четыре рейса из Екатеринбурга, Душанбе, Санкт-Петербурга и Москвы отменены. Также задерживается прибытие рейсов из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга и Москвы.

Одна из вероятных причин задержек — ночной снегопад, прошедший в Челябинске.

Получить официальный комментарий от пресс-службы аэропорта на момент публикации материала не удалось.

Напомним, ранее глава Росавиации Александр Нерадько раскритиковал работу челябинского аэропорта после инцидента с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.