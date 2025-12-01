Челябинским «управляйкам» дадут второй шанс показать себя во время гололеда

Синоптики обещают, что снег в декабре все-таки выпадет

По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина на прошлой неделе мэрия разбиралась с компаниями, которые не справились с первым гололедом. Сейчас «управляйкам» дали время подготовиться перед снегопадами, чтобы сделать работу над ошибками, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам вице-мэра Александра Астахова, все вопросы с УК откорректировали. Однако Алексей Лошкин поручил всем компаниям готовиться к гололеду.

«На конец недели ожидается понижение температуры и возможные осадки. Поэтому управляющие компании, коммунальные предприятия и дорожные службы должны быть наготове», — подчеркнул мэр.

Напомним, 1 декабря в Челябинской области прогнозируют ледяные дожди. Также синоптики обещают, что снег в декабре все-таки выпадет.

Добавим, мэрия продолжит информировать жителей о том, что пока нельзя выходить на водоемы — толщина льда всего 1—3 сантиметра.