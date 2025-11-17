Челябинские «управляйки» оказались не готовы к гололеду

Мэр Алексей Лошкин отругал их за неочищенные дворы

На прошлой неделе в мэрии поручили сделать акцент на обработке внутридомовых территорий пескосоляной смесью. Вот только кое-где на улицах и во дворах все равно катушка. Глава города поручил администрациям районов взять на контроль управляющие организации, которые недобросовестно отнеслись к борьбе с гололедом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще одна забота управляющих организаций в это время — поддержание подачи тепла в квартиры. В городе фиксируют единичные обращения по холодным батареям, все они связаны с домовыми сетями.

«Наверное, во многом благодаря работе, которая велась на протяжении всего летнего периода, число аварий значительно снизилось. С начала отопительного сезона мы фиксируем значительное снижение количества обращений граждан по отсутствию тепла в квартирах», — сообщил глава города Алексей Лошкин.

В связи с наступлением зимы в мэрии взяли на контроль еще несколько вопросов. Так, специалисты будут следить за работой уличного освещения, особенно на пешеходных маршрутах и в общественных пространствах — чтобы челябинцам было комфортно ходить по городу в темное время суток. Еще одна важная тема — выход на тонкий лед. Алексей Лошкин поручил установить у водоемов дополнительные стенды о запрете прогулок по льду.

Напомним, в прошлый понедельник мэр дал еще одно «зимнее» поручение — провести в школах разъяснительные беседы о том, что ходить в летних кроссовках уже пора заканчивать.