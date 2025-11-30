Ледяные дожди пройдут в Челябинской области 1 декабря

Плюсовые температуры в регионе еще задержатся

Календарная зима в Челябинской области начнется с теплой и пасмурной погоды. Местами пройдут ледяные дожди, гололед на дорогах сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске осадков не будет. Ночью температура снизится до 0...+2 градусов, днем поднимется до +5. Ветер юго-западный, 3—8 метров в секунду.

По области в ночь 1 декабря похолодает до −3...+2 градусов, днем — от 0 до +5. Преимущественно пасмурно, местами небольшие ледяные дожди, временами с мокрым снегом. Там, где пройдут осадки, утром ожидается гололед. Вероятны туманы. Ветер слабый западного направления с усилениями до 11 метров в секунду.