Уличные музыканты Челябинска раскрыли секреты своего заработка

Кто-то копит на путешествие или гитару, а кто-то — на новый шифер крыши дома

Во многих странах мира в первую субботу мая празднуют День уличного музыканта. Люди выходят сыграть музыку и спеть на открытом воздухе, чтобы, можно сказать, открыть свой сезон. Корреспондент нашего информагентства прогулялась по челябинской Кировке и узнала, что есть музыка для уличных артистов, открыла секреты о местном этикете и заработках непрофессиональных исполнителей.

Стоит сказать, что по вечерам и в выходные в Челябинске можно встретить много талантливых музыкантов — кто-то играет на скрипке, кто-то на гитаре. Юный барабанщик Рудольф вообще стал местной знаменитостью. Но, оказывается, большинство артистов — не профессионалы: они никогда не получали музыкального образования, не ходили в школу искусств и взялись за инструменты всего пару месяцев или лет назад, как, например, Евгений.

Первую гитару Евгений купил четыре года назад, затем ему подарили укулеле. Подучив аккорды и втянувшись в исполнительство, он решил выйти на улицы. Сейчас это основной заработок парня, поэтому на Кировку он выходит часто. Иногда прямо с утра встает неподалеку — в переходе на площади Революции. За временем, проведенным на улицах города, Евгений не следит: признается, что торопиться ему некуда. Петь музыканту нравится — есть в этом что-то терапевтическое и помогающее выбраться из депрессии. А страха и стеснения играть на публике нет: они появились в первый день игры, но быстро пропали, когда Евгений понял, что за пение на людях никто не укусит и не накричит.

«Я бы даже сказал, что порой не люблю свой вокал, но я умею чувствовать песни. Я точно знаю, что если я умею чувствовать, то мне без разницы, кто мне что скажет — я ведь здесь душу изливаю», — рассказал исполнитель.

Заработок у Евгения и других уличных музыкантов очень зависит от погоды и дня недели — в дождь или будни, понятное дело, на улицах не так много прохожих. Еще влияет незримое «настроение толпы» — иногда будто бы все сговорились и не бросают даже монетку, а бывает, что вокруг останавливается толпа из нескольких десятков человек. А еще «зарплата» зависит от того, как музыкант поет: «Не важно, что артист поет, важно, как он это делает».

Репертуар, к слову, у музыкантов довольно-таки похожий. Те, кто играют на гитарах и подпевают себе, выбирают широкий диапазон треков — от иностранных до отечественных, от современных до народных: условно, могут спеть что-то из «Дайте танк!» и продолжить песнями «Любэ». Такой выбор исходит из двух соображений: поют либо то, что нравится самому, либо то, что должно понравиться разношерстной толпе и принести побольше выручки.

Музыкальным образованием могут похвастаться лишь единицы из уличных артистов, но это не мешает людям мечтать о карьере артиста. К примеру, Александра, которую мы встретили в подземном переходе на площади Революции, сейчас учится на повара-кондитера, но в будущем планирует создать свою музыкальную группу. На гитару она уже собрала деньги такими выступлениями после учебы, а первый инструмент взяла в руки лишь полгода назад.

Играет на улицах очень много подростков. Они учатся бороться со стеснением, находят новых друзей и делают первые шаги к самостоятельному заработку. Дарья, тоже играющая в переходе, ко всему прочему еще готовит себя для поступления на вокальное направление в вуз.

На Кировке и в переходах бешеная конкуренция за места, но никаких неофициальных «группировок», занявших те или иные локации навсегда, нет. Напротив, музыканты могут прийти на любую точку, достать инструменты и начать петь, где им больше понравится. Среди артистов даже есть свои правила и некий этикет — близко друг к другу вставать нельзя, но можно вежливо поинтересоваться, не помешает ли игра «за углом» — в другом проходе подземки. А если кто-то из музыкантов задержится на два-три часа, то ему стоит напомнить, что он не один пытается заработать на новый инструмент или путешествие.

Однако бывают случаи, когда места все-таки просят освободить.

Ирину мы встретили недалеко от Театра оперы и балета и не смогли пройти мимо — она без аккомпанемента исполняла грустные тягучие песни магическим голосом. На Кировку она вышла всего лишь в девятый раз, но уже узнала, что некоторые лавочки заняты «старожилами» улицы. В молодости Ирина выступала в вокальных группах в Якутии — с мужем-геологом приходилось колесить по стране, — а сейчас живет в Сосновском районе. В Челябинск она приезжает, чтобы заработать на ремонт своего дома.

«Пенсия маленькая, 14 тысяч всего, я в деревне живу. А в этом году у меня шифер прохудился, и мне теперь нужно собирать на новую крышу», — призналась Ирина.

Исполнительница пожаловалась, что красивые голосистые песни челябинцы не слушают и проходят мимо. Но женщина и не просит каждого платить за ее песни — если кто-то просто остановится на пару минут и послушает, то она уже будет рада.

Что до заработка музыкантов — он очень непредсказуем. В переходе можно заработать где-то тысячу в час — это в «пешеходный час пик», с трех до семи вечера. У кого-то из опрошенных нами самая большая выручка составила 6 тысяч за два часа, кто-то получает 500 рублей за несколько часов. А чьи-то рекорды достигают 24 тысяч за день. Этими кем-то стали Никита и Леонид, которые играют на балалайках.

Мужчины стали единственными встретившимися нам музыкантами с профильным образованием — оба с детства познакомились с народным инструментом, окончили институт искусств, а сейчас работают преподавателями в музыкальных школах. Последние 3 года они в свободное время выходят в парки и на улицы, чтобы подзаработать, рассказать о своей музыкальной группе и даже найти новых учеников — уже четверо детей пришли учиться игре на балалайке после встречи с Леонидом в центре города.

«Бывает такое, что мы сами не хотим вставать на улице, потому что рядом очень много музыкантов и получается какофония. Или слышим, что хороший музыкант играет, и не хотим ему мешать. Кировка — место универсальное. Иногда здесь встречаются музыканты, которые вчера взяли гитару и уже вышли на улицу. Это порой очень мешает. Здесь не хватает культуры звука», — рассказали Никита и Леонид.

Мужчины исполняли музыку и в Тюмени, и в Екатеринбурге. Сейчас в планах у артистов поездка в Шанхай — мечтают познакомить Китай с балалайкой и русским колоритом.