Челябинский учитель прошел в полуфинал федерального педагогического конкурса

По результатам открытого голосования Александр Зейферт может стать ведущим на федеральном телеканале

Учитель географии из челябинского образовательного центра № 7 Александр Зейферт пробился в полуфинал федерального конкурса школьных педагогов «Классная тема!», объявленного летом президентом РФ Владимиром Путиным. В случае победы географ станет ведущим научно-популярного шоу на одном из федеральных телеканалов. Пока же предстоит пройти очередное испытание, рассказал Александр Зейферт Первому областному информагентству.



Напомним, в середине лета по поручению президента РФ Владимира Путина был объявлен старт конкурса «Классная тема!», на котором жюри и телезрителям предстоит выбрать самого интересного преподавателя, ведущего уроки интереснее и доступнее других. Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в «Классной теме» также приняла участие учительница русского языка и литературы из Челябинска Анна Вельтищева. Но в числе 35 полуфиналистов удалось пробиться только Зейферту.

У Александра Александровича — 23 года педагогического стажа, все это время он преподавал географию. До прихода в ОЦ-7 работал в челябинском лицее № 142. По словам учителя, помимо собственно уроков он находит способы увлечь школьников своим предметом вне занятий. Например, в прошлом учебном году старшеклассники под руководством Зейферта рассказывали не доросшим до уроков географии первоклассникам о достопримечательностях родного края.

«На уроке очень важна искренность, ученик должен верить тебе. Для тебя главное — вступать с учеником в диалог и импровизировать. А вне уроков проводить время с пользой для себя вместе с детьми. В путешествиях я очень много фотографирую и общаюсь с местными жителями», — рассказал Зейферт о себе в видеопрезентации.

Для победы в полуфинале педагогу с помощью профессиональных телевизионщиков предстоит снять на избранную тему научно-популярный, просветительский видеоролик. С темой этого видеоурока Зейферт уже определился, но пока предпочитает не раскрывать ее.

Финалистами «Классной темы» пройдут только семь человек, окончательного победителя выберут телезрители.

«Если мне удастся заслужить право вести передачу, я не хочу оставлять свою педагогическую деятельность. Работа с ребятами всегда держит в тонусе. Наоборот, мечтаю привлекать своих учеников к участию в каких-то ток-шоу, общаться с коллегами в эфире. Думаю, именно такой формат просветительских передач будет наиболее востребован», — поделился Александр Зейферт с корреспондентом Первого областного информагентства.

Финал «Классной темы» пройдет уже в декабре, накануне нового, 2023 года, объявленного в России Годом учителя.