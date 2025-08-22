Как подготовить ребенка к школе: советы психолога

Акцентируйте внимание на возможностях и положительных сторонах учебы

С наступлением августа многие родители начинают задумываться о том, как подготовить своих детей к школе. Омский психолог Ирина Осипкина предложила om1.ru несколько важных рекомендаций, которые помогут детям психологически адаптироваться к новому учебному году.

Прежде всего, стоит обратить внимание на восстановление режима сна. Психолог рекомендует плавно укладывать ребенка на 10–20 минут раньше каждый день, чтобы к началу учебного процесса он мог спокойно засыпать и просыпаться в нужное время. Это не только улучшит качество сна, но и поможет снизить уровень стресса.

Также важно ограничить время, проведенное перед экранами. Ирина Осипкина советует постепенно уменьшать использование гаджетов за час до сна, особенно для младших детей. Это позволит избежать нарушений сна и поможет ребенку расслабиться перед сном.

Создание комфортного рабочего места для учебы — еще один важный шаг. По словам психолога, совместная покупка школьных принадлежностей сделает ребенка более ответственным и поможет ему почувствовать себя взрослым.

Не менее важным является и разговор о школе. Чтобы снять страхи, которые могут возникнуть у ребенка, нужно обсуждать учебный процесс в позитивном ключе. Чтение книг о школе и передача личного опыта поможет изменить восприятие учебы на более радостное.

Наконец, стоит обратить внимание на тревоги ребенка. Выясните, есть ли у него какие-либо страхи или беспокойства, связанные с началом учебного года. Иногда достаточно просто поговорить. Но, если тревога не уходит, лучше обратиться к специалисту.

Поддержка родителей в этот важный период — залог успешной подготовки ребенка к школе. Важно помочь малышу справиться с тревогами и настроить его на новый учебный год с позитивом.

Автор: Алиса Шакирова