Директор челябинской гимназии выступил против отмены домашнего задания

В России активно обсуждают эту возможность

С приближением нового учебного года в России вновь начали активно обсуждать тему отмены домашнего задания. Родители считают, что их дети перегружены, а задания, которые можно списать из интернета или выполнить с помощью нейросети, бесполезны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале устроил опрос, чтобы выяснить, нужно ли освободить от него школьников. Большинство его подписчиков отметили, что на ребят нужно снизить нагрузку в целом, а вот домашние задания лучше не отменять, а изменить к ним подход. Такого же мнения придерживается директор челябинской гимназии № 1 Дамир Тимерханов.

«Причина возникновения этой проблемы в чем? В том, что ребенок приходит домой и обращается за помощью с выполнением домашнего задания к родителям. А они, уставшие, не хотят этим заниматься и выступают за его отмену. Они не понимают, что домашнее задание — это возможность взаимодействия с ребенком, выстраивания коммуникации с ним»,— отметил Дамир Тимерханов.

Он добавил, что отказываться от домашнего задания нельзя, поскольку оно — важная составляющая развития ребенка.

«Сегодня спектр понятия „домашнее задание“ довольно велик, это не просто нарешивание чего-то. Это — поиск, наработка навыка исследовательской работы. Благодаря домашнему заданию школьник учится анализировать, выделять главное, выявлять причинно-следственные связи, развивает навыки сравнения»,— уточнил он.

Дамир Тимерханов подчеркнул, что, действительно, в тех заданиях, которые можно списать из книги или интернета или выполнить при помощи нейросети, смысла нет. Но, по его словам, грамотные учителя уже давно ушли от таких заданий и дают выполнять задачи совершенно другого типа.

По мнению директора гимназии, поднимать вопрос об отмене домашний занятий можно будет лишь тогда, когда в школе будет достаточно времени на отработку материала, а дети будут замотивированы. Но и тут лучше снизить нагрузку, а не отменять ее совсем.

«Самостоятельное чтение текста, причем любого — от литературного до математического, оно необходимо»,— резюмировал Дамир Тимерханов.

