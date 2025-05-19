Челябинские врачи установили «запасной мотор» в сердце итальянца из Палермо

Операцию по вживлению кардиостимулятора провели в Федеральном кардиоцентре

Уроженцу Сицилии Антонио Фине 77 лет. Но в его возрасте жизнь только начинается. Шесть лет назад итальянец нашел любовь, а недавно в его уставшее сердце установили «запасной мотор». Жизнь Антонио теперь крепко-накрепко связана с Южным Уралом, с Челябинском.

Несколько лет назад в интернете Антонио познакомился с женщиной из Челябинска. Людмила часто ездила по работе в Европу и искала друга по переписке, чтобы практиковать итальянский язык.

«Я ему написала: „А ты знаешь, откуда я? Я живу от Палермо за 4,5 тысячи километров“. А он ответил: „Тогда мы точно никогда не встретимся“», — рассказывает Людмила.

Но нежданная встреча все-таки состоялась, когда челябинка как-то по осени оказалась в Италии. Антонио встретил гостью радушно: познакомил с детьми от первого брака и внуками, показал город. А при расставании пригласил подругу в гости на Рождество. В декабре Антонио встретил любимую с обручальным колечком. С тех пор влюбленные не разлучаются.

Сейчас у пары двойное гражданство. Они могут жить хоть в Италии, хоть в России. Причем Антонио очень полюбился Челябинск: его красивые улочки в центре, озера и… продуктовые магазины.

«Я очень люблю готовить итальянские блюда: ризотто, пасту, различное мясо. Когда я зашел в челябинский магазин в первый раз, сразу понял: голодным здесь не останусь. На полках также лежали продукты, которые применяются в итальянской кухне», — вспоминает Антонио.

В Челябинске пара живет шесть лет. За большим семейным столом Антонио собирает детей и внуков Людмилы. И очень хочет увидеться со своей итальянской родней. Но вернуться на родину итальянцу не позволяло здоровье.

У Антонио развилась фибрилляция предсердий и сердечная недостаточность. Его сердце работало неритмично, случались пропуски в сердцебиении.

«Скорее всего, в этом виноват возраст. Со временем нервные волокна в нашей проводящей системе сердца деградируют и заменяются соединительной тканью, которая не проводит нервные импульсы. Сердце сокращается все хуже, хуже и хуже. Человек слабеет, ему не хватает воздуха, в тяжелых случаях может падать в обморок. Чтобы вернуть таким пациентам качество жизни, мы устанавливаем кардиостимулятор», — рассказывает сердечно-сосудистый хирург-аритмолог Владимир Фастаковский.

За год в кардиоцентре Челябинска проводят около 1200 таких операций. И все же эта не совсем обычная. Так как Антонио не знает русский язык, общаться с ним медикам приходилось через супругу, а частично и жестами.

Кардиостимулятор представляет собой небольшую коробочку, которая устанавливается под кожу. От него отходят два электрода, которые вживляются в сердце: один электрод контролирует работу сердечной мышцы, а второй посылает импульсы. Если родное сердце Антонио пускается в пляс или забывает биться, его работу приводит в порядок умный прибор. Подзаряжать стимулятор не нужно, но спустя восемь-девять лет потребуется его замена.

Период восстановления после операции длится три месяца. За это время, по словам доктора, электроды должны прирасти к стенке сердца. Но Антонио уже отметил разницу в своем самочувствии: стало легче дышать и ходить — в будущем он надеется отказаться от тросточки и наконец-то вместе с Людмилой полететь в Италию — в гости к близким.

«За свою долгую жизнь я не раз ложился в больницу. Могу сказать, что в Италии стационары более оснащенные оборудованием. Но не все решает техника. Я не знаю, как дела обстоят в других больницах России, но в этом кардиоцентре работают настоящие профессионалы с прекрасным сердцем», — благодарит челябинских медиков Антонио Фина.

В челябинском кардиоцентре прооперировали двух детей из Херсонской области.

А первый пациент кардиоцентра вернулся к спасшим его докторам через 14 лет.