Первый пациент челябинского кардиоцентра вернулся к спасшим его докторам через 14 лет

Сейчас мужчине предстоит еще одна операция

Иван Кузьмин был первым пациентом, которому провели операцию в федеральном кардиоцентре в Челябинске. Это случилось в январе 2011 года. На днях челябинец снова обратился к кардиохирургам за помощью и согласился рассказать журналистам о том, как ему помогли 14 лет назад и зачем он вернулся в кардиоцентр снова.

Почти всю жизнь Иван Кузьмин проработал слесарем на ЧТЗ, сейчас — на пенсии и любит заниматься огородом. В 2008 году у него случился инфаркт. Врачи поставили мужчину на ноги, но предупредили — необходима серьезная операция. Ее Иван Николаевич жутко боялся.





«Врачи мне много раз предлагали проверить сосуды — сделать коронарографию. Ведь инфаркт случился не просто так. А я обследоваться не хотел. Боялся узнать, что со мною что-то не так. Решил — пусть будет что будет», — признается Иван Николаевич.

Однако жизнь напугала пенсионера еще сильнее. В 2010 году Кузьмина девять раз увозили в больницу на скорой. Тогда под давлением докторов он все-таки согласился пройти дополнительное обследование и лечь на операцию.

В те дни к открытию уже готовили Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии на улице Героя России Родионова, 2. Поликлиника центра уже работала и отбирала пациентов для первых операций. Среди них оказался и Иван Кузьмин.

«Утром 27 января 2011 года мы с супругой приехали к проходной кардиоцентра. Больницу еще готовили к открытию — персонал мыл окна. А внутри уже натянули красную ленточку. И нас позвали ее разрезать. Мы это сделали под вспышки фотокамер — в центр тогда приехали журналисты. Потом нас проводили по своим палатам», — вспоминает Кузьмин.









Иван Кузьмин страдал от ишемической болезни сердца, тяжелой стенокардией. В кардиоцентре челябинцу провели шунтирование, что позволило восстановить нормальный ток крови в артериях сердца.

Кардиохирург Станислав Андриевских, который и оперировал первого пациента кардиоцентра, с трепетом вспоминает детали той операции.

Коронарографию, то есть проверку сосудов, пациенту делали в Челябинской областной клинической больнице. Сегодня медики вносят данные разных обследований в единую информационную электронную систему «Барс», доступ к которой есть у всех больниц, а тогда результаты обследования записывали на видеокассету и пациент увозил ее лечащим докторам.





«Мне тогда пришлось принести из дома видеомагнитофон, чтобы мы посмотрели данные, записанные на кассете», — рассказывает заведующий первым кардиохирургическим отделением федерального кардиоцентра Станислав Андриевских.

Операция прошла успешно. Пациента выписали домой, много лет он жил обычной полноценной жизнью. Несколько раз пытался пройти в кардиоцентр, чтобы оживить старые воспоминания и сказать слова благодарности медикам, но в учреждении пропускная система — это не удавалось.

Не так давно у мужчины снова диагностировали проблемы с сердцем. Установленные 14 лет назад шунты продолжают работать, но в некогда здоровом сосуде появились бляшки — хирурги должны расширить сосуды сердца при помощи стента. Тогда Иван Николаевич снова почувствует себя здоровым на многие годы.





«Всегда радостно спустя годы увидеть результат нашей работы. Исход сердечно-сосудистых заболеваний зависит и от работы врачей, и от внимательности самих пациентов. Когда все складывается, люди живут долго, счастливо и очень активно», — говорит главный врач ФЦССХ (Челябинск) Олег Лукин.

За 14 лет работы федерального кардиоцентра в Челябинске провели более 80 с половиной тысяч операций. Сейчас их делают примерно 6 тысяч в год. И каждый год количество операций растет на 200—300, потому что построены дополнительные операционные и внедряются новые малоинвазивные технологии, которые помогают быстро восстанавливать и выписывать пациентов.





«Любой хирург испытывает только положительные эмоции и радость от того, что выполненная им когда-то работа оказала такой длительный положительный эффект. Это чувство гордости за проделанную работу и радости за пациента», — замечает Станислав Андриевских.









Как и 14 лет назад, доктора сделали памятную фотографию с пациентом. Ивану Николаевичу также вручили небольшой сувенир — сердце в ладонях доктора — символ работы челябинских медиков.