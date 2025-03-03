В челябинском кардиоцентре прооперировали двух детей из Херсонской области

У Максима и Александры были врожденные пороки сердца

Кардиохирурги ФЦССХ спасли от гибели двух детей из Херсонской области. У ребят были врожденные пороки сердца, с которыми не живут долго. Родители маленьких пациентов доверились челябинским докторам и уже готовятся к выписке и возвращению на свою малую родину, сообщает пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

У двенадцатилетнего Максима и трехлетней Александры поменялись местами главные сосуды сердца, а легочная артерия имела критическое сужение. Из-за этого дети испытывали кислородное голодание и имели синюшный цвет кожи.

«Обычно такие пороки мы оперируем до года. Восстанавливаем нормальное движение крови по сосудам и даем детям возможность нормально расти и развиваться», — говорит завотделением врожденных и приобретенных пороков сердца ФЦССХ (Челябинск) Игорь Гладышев.

На этот раз хирургам пришлось спасать «возрастных» пациентов. Каждая операция длилась по шесть часов. Медики смогли исправить ошибки природы, используя биологические протезы сосудов и клапанов — гомографты.

«Самая большая проблема — когда на местах пропускаются и не выдерживаются оптимальные сроки для проведения операции. И тогда гораздо тяжелее оперировать этих детишек и выхаживать. Такое сочетание пороков, как было у ребят, встречается намного реже, и за проведение операции Растелли в этой ситуации мало кто берется», — рассказал главный врач ФЦССХ Олег Лукин.

После операции у Максима развилась тяжелая пневмония. Детским кардиологам и реаниматологам пришлось сражаться с тяжелой сердечно-легочной недостаточностью и высокой температурой. Мальчик провел в реанимации около двух с половиной месяцев. У Александры послеоперационный период протекал легче.

«Детки поправились, они розовые, нам приятно. Это просто здорово, когда наши детки выздоравливают и выписываются домой», — говорит Игорь Гладышев.

Через несколько лет Максиму и Саше предстоят новые операции по замене протезов на более крупные. Но самое страшное — неизвестность — уже позади.

Оба ребенка попали в Челябинск благодаря благотворительному фонду «Бирюзовый». В ближайшее время фонд планирует привезти в Челябинск еще троих детей из Херсонской области и четырех ребят из Запорожской области — им также нужны операции на сердце.