Челябинские врачи спасли подростка с блуждающей селезенкой

Из-за врожденной патологии органа его пришлось удалить

Подросток-баскетболист из Южноуральска попал в больницу с болями в животе. Распространенный симптом оказался признаком редкой врожденной патологии селезенки. В итоге мальчика пришлось оперировать. Помощь хирургов спасла ему жизнь. Историю уникального пациента в четверг, 10 марта, рассказали в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы.

Шестнадцатилетний Овсеп занимается спортом и никогда не жаловался на здоровье. На днях у юноши резко заболел живот. На скорой мальчика привезли в больницу по месту жительства, сделали промывание и отпустили домой. Но боль тут же вернулась. Тогда медики сделали УЗИ внутренних органов и заподозрили, что парнишка имеет редкую врожденную патологию — блуждающую селезенку.

Блуждающая селезенка — достаточно редкая врожденная патология, при которой орган не зафиксирован мышцами, а держится исключительно на сосудах и «болтается» в брюшной полости пациента.

Юношу срочно доставили в детскую областную больницу на стол хирургов.

«Селезенка была практически черного цвета и увеличена почти в два раза. У пациента произошел трехкратный перекрут селезенки: кровь в орган поступала, но не отводилась», — говорит хирург Вадим Ромасенко.

Медики попытались вернуть ее в нормальное положение, но обнаружили разрывы органа и решили совсем его удалить.

Операция длилась три с половиной часа. Спустя сутки Овсепа перевели из реанимации в палату. Сейчас подросток уже выписан домой.

По словам медиков, в мировой литературе описано около 500 случаев блуждающей селезенки у детей и взрослых. Как правило, патология дает знать о себе, когда случается перекрут органа.

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